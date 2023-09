Pripomíname si Medzinárodný deň mieru

New York/Bratislava 21. septembra (TASR) - Medzinárodný deň mieru, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 1981, sa každoročne na celom svete pripomína 21. septembra. Dve desaťročia po ustanovení tohto dňa rozhodlo VZ OSN v roku 2001, že Medzinárodný deň mieru sa bude pripomínať ako deň nenásilia a pokoja zbraní. Jeho cieľom je posilňovanie ideálov mieru. "Mier je dnes potrebný viac ako kedykoľvek predtým. Vojny a konflikty spôsobujú ničenie, chudobu a hlad a vyháňajú desiatky miliónov ľudí z ich domovov. Klimatický chaos je všade naokolo. A dokonca aj mierové krajiny sa nachádzajú v zajatí priepastných nerovností a politickej polarizácie," uviedol v súvislosti s bezpečnostnou situáciou vo svete generálny tajomník OSN António Guterres.



Počas Medzinárodného dňa mieru OSN žiada o 24-hodinové zastavenie všetkých nepriateľských akcií na celom svete. Zároveň podnecuje ľudí k tomu, aby si na poludnie minútou ticha uctili obete vojny a násilia. Tento deň sa začína slávnostnou ceremóniou v Sade mieru v newyorskom sídle OSN, kde sa rozozvučí Zvon mieru odliaty z mincí darovaných ľuďmi zo všetkých kontinentov. Po zaznení zvona generálny tajomník OSN António Guterres prednesie svoj príhovor.



Medzinárodný deň mieru je tiež príležitosťou pre mladých ľudí. Deti a dospievajúci sa počas neho zúčastňujú na rôznych aktivitách súvisiacich s mierom, často zameraných na prevenciu násilia a šikanovania v školách. Pod záštitou Iniciatívy poslov mieru (Messengers of Peace) sa skauti už roky usilujú, aby sa tento deň stal dňom záväzkov pre celoročné mierové akcie.



Organizácia Spojených národov každý rok vyberá pre tento výnimočný deň inú tému. V tomto roku to je Akcie za mier: Naše ambície pre Globálne ciele #GlobalGoals (Actions for Peace: Our Ambition for the #GlobalGoals). Ide o výzvu k činnosti, ktorá by podporila individuálnu aj kolektívnu zodpovednosť za podporu mieru. Ako na svojej stránke uvádza OSN, podpora sveta bez konfliktov prispieva k realizácii cieľov udržateľného rozvoja, ktorý v budúcnosti môže pomôcť vytvoriť spravodlivejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť bez strachu a násilia. OSN však upozorňuje, že takýto cieľ sa nepodarí dosiahnuť bez účasti a príspevku širokého spektra aktérov, vrátane mladých ľudí. Vyzýva preto, aby podnikli kroky v prospech mieru - bojovali proti nerovnosti, presadzovali opatrenia v oblasti zmeny klímy a podporovali a chránili ľudské práva.











Zdroj: www.un.org, treehouse.scout.org