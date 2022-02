Súťaž Medziriadky hľadá talentovaných autorov do 26 rokov

Bratislava 7. februára (TASR) – Týždňový pobyt s lektormi a ďalšími umelcami čaká najúspešnejších v literárnej súťaži Medziriadky. Rovnomenné občianske združenie vyhlasuje 13. ročník súťaže, do ktorej sa môžu zapojiť mladí autori do 26 rokov. Svoju prózu, poéziu alebo drámu môžu posielať od 7. februára.



"Päťdesiati najlepší dostanú pozvánku na týždňový pobyt spojený s rozbormi, workshopmi, ale aj kultúrnym a zábavným programom," informovala TASR PR manažérka Veronika Hubinská.



Dodala, že prihlásené texty bude posudzovať odborná porota v zložení Miro Dacho, Milan Děžinský, Dávid Dziak, Mária Ferenčuhová, Peter Gärtner, Tomáš Hučko, Marka Klapáková, Eva Kollárová a Marta Součková.



Medziriadky sú jeden z mála slovenských projektov, ktorý sa môže pýšiť bezprostredným kontaktom medzi porotou a súťažiacimi v rámci rozborov. Pre mladých autorov je takáto spätná väzba kľúčová. "Renomovaní spisovatelia, ktorí vydali už niekoľko publikácií, im tu poradia, čomu sa vyhýbať, čo robiť inak a aj vďaka tomu sa posúvajú ďalej," dodáva porotca Peter Gärtner.



Literárna súťaž trvá od 7. februára do 1. apríla. Po prečítaní textov porotou dostanú vybraní autori pozvánku na pobyt, ktorý sa bude konať od 21. augusta do 27. augusta v obci Pruské. Ďalšie informácie nájdu záujemcovia na stránke Medziriadky.sk.