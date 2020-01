Megašou Angry Birds on Ice vypukne o pár dní, vypočujte si nový song autorov Rózsa-Benčík Foto: Comunique

Bratislava 23. januára (OTS) - Už o pár dní bude mať v Košiciach a v Bratislave premiéru megašou Angry Birds on Ice, ktorá spája krasokorčuľovanie, akrobaciu, parkour a ďalšie disciplíny. Hudbu do šou, akú ste ešte nevideli, zložil skvelý skladateľ a multiinštrumentalista Oskar Rózsa, ktorý na projekte intenzívne pracoval s režisérom Jurajom Benčíkom niekoľko mesiacov. V ľadovej revue budete môcť počuj aj energickú a rebelskú pieseň „ Hatchlings & The Eggs“, ktorá sa perfektne hodí k neposedným mladých vtáčatám. Jej text napísal Štefan Benčík a naspievala ju trojica mladých herečiek. Nenechajte si ujsť jedinečné predstavenia 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.Večne neposedné vtáčatá Angry Birds – Hatchlings majú v šou Angry Birds on Ice neodmysliteľné miesto. Hatchlingy Sam-sam - Samantha, Wee-wee - Vincent a Zoe sa stále hrajú s ich nenarodenými súrodencami a učia ich rôzne kúsky. Nová energická pieseň „Hatchlings & The Eggs” punk-rockového charakteru sa k nim skvelo hodí. Hudbu k skladbe zložil Oskar Rózsa a text piesne napísal Štefan Benčík, syn režiséra Juraja Benčíka, ktorý študoval filológiu na prestížnej univerzite v Cambridge.vysvetľujeKeďže sú Oskar aj Štefan veľkí perfekcionisti, spoločne dolaďovali každý detail, aby zvuková stránka celej šou bola na tej najvyššej úrovni.,“ konštatujeV bratislavskom štúdiu spolupracovali Oskar Rózsa a Juraj Benčík s trojicou mladých, nádejných herečiek, ktoré prepožičali svoje hlasy trom vtáčatám.,” priznala, ktorá naspievala Samanthu – Sam-sam.Predstaviteľka Vincenta, herečka Gréta Luprichová sa na projekt veľmi tešila. Najmä preto, lebo Angry Birds bola prvá hra, ktorú hrala na tablete.,” prezradilaAj Melánii Jakabovičovej, predstaviteľke Zoe, sa s režisérom Jurajom Benčíkom a skladateľom Oskarom Rózsom spolupracovalo výborne.neskrývala radosťNenechajte si ujsť jedinečný zážitok, na ktorý určite nezabudnete. Fantastickú ľadovú šou Angry Birds on Ice zastrešuje spoločnosť Comunique, ktorá od roku 2014 úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Na konte má aj megaúspešnú šou Máša a medveď na ľade. Teraz prináša veľkolepý zážitok v podobe ľadovej šou Angry Birds on Ice.Vstupenky na predstaveniasi môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk na https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/angry-birds-ice-2020/ V Košiciach otvoril organizátor pre veľký záujem o VIP sedenie sektor VIP G. Po vypredaní tohto sektora už ďalšie VIP lístky nebudú k dispozícii.Všetky informácie nájdete na www.angrybirdsonice.com Pieseň „” si môžte vypočuť tu: