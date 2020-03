Menej zaplatiť, znamená doplatiť na bezpečnosť

Foto: predajdiskov.sk

Každý originálny disk má svoj „životopis“

- hľadajte kolesá, ktoré majú na disku KBA s číselným kódom, alebo značku E s číselným kódom. Takéto disky sú (KBA) typovo schválené alebo (E) so správou o homologizácii.

- KBA číslo býva väčšinou vyrazené priamo na disku. Ide o 5-miestny kód, ktorý dokazuje, že disk je overený a určený na bezpečné používanie.

- TUV certifikát potvrdzuje pravosť a nezávadnosť diskov. Certifikát musí obsahovať základné informácie o disku: typ, rozmer, výrobcu a pod.



Bratislava 25. marca (OTS) - „Nie sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné veci“. Táto okrídlená pravda zaznela nedávno v upútavke rozhlasového motoristického magazínu na rozhovor s Helenou Mikulovou o tom, prečo je dôležité vyberať si originálne hliníkové disky renomovaných značiek a nedať sa zlákať nízkou cenou.Rozmenili sme úvodné slová na drobné a zaujímalo nás všetko, čo súvisí so správnym výberom „elektrónov“.“ Helena Mikulová je odborníčka na predaj hliníkových diskov zo spoločnosti BENET SK s .r. o. Špeciálnymi skúškami. Iba tie otestujú vlastnosti, ktoré sú pre bezpečný disk kľúčové. Garancia konštantnej kvality pri diskovej produkcii predstavuje neustále chemické testovanie surového hliníka, röntgenové a tlakové skúšky či nepretržité merania rozteče, zálisu ráfika a stredového vŕtania.disk s pneumatikou rotuje 72 hodín na kotúči pod skúšobným zaťažením. Produkt nesmie vykázať žiadne známky poškodenia/trhliny.- na koleso sa namontuje pneumatika, kaleným úderníkom sa udiera na ráfik disku. Počas jednej minúty po teste nesmie z pneumatiky uniknúť tlak viac ako 0,2 baru a nesmú na špicoch disku vzniknúť žiadne trhliny.Prije koleso excentricky zaťažované. Po teste nesmie byť na disku spozorovaná žiadna trhlina.predstavuje fyzickú montáž homologizovaného disku na vozidlo a stanovenie podmienok pre jeho použitie.Napodobenina materiálu aj dizajnu nemôže jednoducho zaručiť bezpečnosť vodiča i ostatných účastníkov premávky. Motoristi, ktorí sa aj napriek tomu rozhodnú pre takéto disky, v prípade nehody musia počítať aj s tým, že poisťovne sú nekompromisné.V tomto prípade citujem zo zákona o premávke na verejných komunikáciách číslo 725/2004, ktorý jasne hovorí: „Zjednodušene povedané a zhrnuté - hľadajte disky sčíselným kódom alebo značkus číselným kódom. Takéto disky sú (KBA) typovo schválené alebo (E) so správou o homologizácii. Disky, ktoré si kupujete by mali mať priložený TUV certifikát.Keď sa zákazník rozhodne pre kúpu hliníkového disku, môže navštíviť predajňu alebo vyhľadať spoľahlivý e-shop. V kamennej predajni je výhodou, že ho obslúži skúsený odborník, poradí, prípadne ukáže model disku. U nás máme v ponuke produkty špičkových nemeckých výrobcov , napríklad Alutec, Brock či Rial a ďalšie renomované značky. Ak sa motorista rozhodne pre kúpu v e-shope, prvý krok je vyhľadať model svojho auta v konfigurátore a postupovať podľa pokynov, vybrať si iba taký disk, ktorý je zobrazený a vhodný na vybrané auto. V každom prípade si overte, či vybrané disky spĺňajú všetky potrebné náležitosti, o ktorých sme hovorili. Originál a fejk? Od nás zákazník odchádza nielen s bezpečným produktom, ale i s garanciou, servisom a poradenstvom.