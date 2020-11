Mesiac fotografie predstavuje aj tvorbu rakúskeho autora K. Pichlera

Bratislava 16. novembra (TASR) - Fotografie známeho rakúskeho fotografa Klausa Pichlera predstavuje výstava Zlaté dni pred koncom. Koná sa v rámci festivalu Mesiac fotografie 2020 v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave. Pichlerove snímky sprevádzané textami Clemensa Marschalla zavedú divákov do malých kaviarní, barov, krčmičiek, kam autori vyrazili na misiu preskúmať a zdokumentovať posledné z útočísk vymierajúcej generácie alkoholikov. Na bezpočetných potulkách Viedňou našli niektoré z týchto miest v ich "posledných mukách".



Klaus Pichler počas niekoľkých rokov fotografoval hostí, dennú melu, pobláznenosť a drámu tohto prostredia, Marschall vo fotografickom projekte zachytával rozhovory s vlastníkmi podnikov, aby získal aj ich uhol pohľadu. "Pre mnohých zákazníkov sú toto jediné miesta, kde nájdu kohosi, s kým sa môžu porozprávať. Väčšinou sa do debát zapája celý bar. Sú to akési náhradné rodiny so svojimi vlastnými dennými rituálmi," približujú autori prostredie, v ktorom barterový obchod prekvitá a ľudia sa o seba navzájom starajú: "Tvoria sa malé partie, ku ktorým sa dá dostať bližšie až po dostatočne dlhej skúšobnej lehote. Ale keď sa už do tejto rodiny dostanete, držíte spolu a pijete spolu – každý deň, celý deň."



Fotografie dokumentujú aj branntweinery, maličké viedenské podniky, ktoré otvárajú o piatej ráno. Iné kaviarne otvárajú o deviatej, niektoré podniky sú otvorené od poobedia či večera, aby tak poskytli staršej popíjajúcej generácii dvadsaťštyrihodinový servis. Vybavenie podnikov sa často datuje do 60. rokov minulého storočia a niektorí zákazníci navštevujú hostince od tých istých čias.



Výstava potrvá do 20. decembra.