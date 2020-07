SLEDUJTE OBLOHU: Bude možné pozorovať meteorický roj Delta Aquaridy

Bratislava 12. júla (TASR) - Meteorický roj Delta Aquaridy bude možné na oblohe pozorovať od 12. júla do 28. augusta. Od začiatku júla až do 15. augusta budú môcť ľudia pozorovať aj meteorický roj Alfa Kaprikornidy. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Tináková.



Delta Aquaridy sú jedným z deviatich hlavných meteorických rojov. Materské teleso roja nie je známe. „Dráha Delta Aquaríd má extrémne malú hodnotu vzdialenosti perihélia, najbližšieho bodu dráhy k Slnku, len 0,09 astronomických jednotiek. Delta Aquaridy patria k ekliptikálnym rojom, preto pozorujeme ich severnú a južnú vetvu," hovorí Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV. Dodáva, že prvé pozorovania Delta Aquaríd bolo 19. júla 714.



V maxime aktivity je možné uvidieť 15 meteorov za hodinu. V roku 2020 bude pozorovanie čiastočne rušiť Mesiac, poznamenal Svoreň.



"Radiant Kaprikorníd leží v blízkosti hviezdy alfa v súhvezdí Kozorožca. Kaprikornidy patria k pomalým rojom a v maxime aktivity môžeme uvidieť 10 meteorov za hodinu,“ povedal astronóm. Maximum aktivity roja vychádza na 30. júla.



V druhej polovici prázdnin zaplnia nočnú oblohu Perzeidy. Maximum ich aktivity podľa Svoreňa nastane 12. augusta. Pozorovať ich však bude možné od 15. júla do 23. septembra. „Roj je pozorovaný každoročne s približne rovnakou maximálnou frekvenciou 45 meteorov za hodinu. Počas štyroch dní okolo maxima aktivity stretne Zem 62 percent všetkých Perzeíd," povedal astronóm s tým, že podmienky na ich pozorovanie sú v tomto roku priaznivé v prvej polovici noci. Dôvodom je, že Mesiac bude deň po poslednej štvrti a na oblohu tak bude vychádzať až po polnoci.