Bratislava 22. októbra (TASR) – Meteorický roj Orionidy dosiahne maximum svojej aktivity v utorok, pričom by mohla padať hviezda každú druhú minútu. Ako TASR informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Hucáková, podmienky na pozorovanie sú priemerné, pretože mesiac je deň pred maximom v poslednej štvrti.



"Jesenný roj je spojený s periodickou kométou 1P/Halley. Minimálna vzdialenosť Zeme od dráhy materskej kométy je 23 miliónov kilometrov. Z toho vyplýva ohromná šírka roja v medziplanetárnom priestore," povedal Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV. Meteorický roj Orionidy je možné na nočnej oblohe sledovať do 7. novembra.



Ďalším meteorickým rojom, ktorý sa prejaví počas najbližších dní, je roj Tauridy. Pozorovať ho bude možné od polovice októbra do konca novembra s nevýrazným maximom na prelome mesiacov. Ide o komplex malých rojov.



Roj Tauridy je veľmi rozptýlený, s maximálnou pozorovateľnou frekvenciou päť až desať meteorov za hodinu. Počas maxima sú výborné podmienky na pozorovanie, pretože Mesiac je v nove.