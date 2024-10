Metropolitná módna šou LaVie priniesla viacero prekvapení na móle

Banská Bystrica 9. októbra (OTS) - Imaginárna cesta po troch svetových metropolách New York – Miláno – Tokio, v podobe 70 metrov dlhého pódia, priniesla dokonalý zážitok a vyšperkovaný umelecký dojem.Foto: Sandra BenčičováModely z dielne Viery Futákovej boli inšpirované ľuďmi a charakterom miest, obsahovali individualizmus, originalitu a esenciu spojenú s pouličnou módou. Jednotlivé módne prehliadky dopĺňali umelci známi zo svetových javísk – medzi nimi napríklad primabalerina SND Romina Kolodziej, či sólistka baletu Štátnej opery v Banskej Bystrici Hui-Yi Wen. Spevácky, ale aj na móle, vystúpila svetová operná speváčka Nao Higano.Foto: Igor DianMódna šou bola rozdelená do troch častí podľa jednotlivých metropol. New York priniesol energiu, slobodu a odvážnejšie outfity. Tie na mólo vyniesli Sofia Hrivňáková, Viktória Podmanická, Sonja Kopčanová či Diana Ölvecká. Miláno patrilo modelom, ktoré odprezentovali klientky Viery Futákovej. Medzi nimi aj Anastasia Kuzminová, ktorá tentoraz prišla aj s jej dcérou Oliviou. Anastasia sa predstavila v čiernobielom modeli, ktorý bol navrhnutý pre modernú ženu obľubujúcu taliansku eleganciu. Kostým bol ušitý z ľanu a dokonale tvaruje ženskú postavu. Tokio prinieslo opäť explóziu emócií, ktoré spevom podčiarklo zoskupenie Lamour. Modely reflektovali typickú japonskú kultúru a jej prvky.Foto: Victoria BochincheOkrem dámskej kolekcie predstavila módna návrhárka aj niekoľko pánskych modelov, ktoré previedli napríklad klavirista Michal Mrocek, známy a uznávaný český hairstylista Michal Zapoměl a Marek Polomský z Telerána, ktorý spolu so Simonou Simanovou moderoval celú módnu šou.Záver módnej prehliadky patril pocte Iris Apfel, svetoznámej módnej ikone, ktorá tento rok odišla do módneho neba a bola veľkou inšpiráciou pre samotnú módnu návrhárku.Foto: Milan MaršalkaAj táto LaVie šou mala charitatívny rozmer. Dražili sa knihy Denisy Ogino, ktoré už nie sú dostupné a taktiež jeden z modelov Viery Futákovej. Výťažok z aukcie poputuje do ZSS Senium na podporu realizácie ďalšieho dlhodobo udržateľného projektu - Kaviareň pre seniorov, ktorý má potenciál byť zmysluplnou voľnočasovou aktivitou, pracovnou terapiou i príjemným "open space" priestorom na upevňovanie vzťahov medzi klientmi, nimi a zamestnancami a tiež návštevníkmi zariadenia.Technickú podporu pre najlepší zážitok z prehliadky poskytli Club Ministry of Fun a Ministry rental service.Kreatívny tím La Vie tvoria Viera Futáková, Veronika Huťková a agentúra Madelaine.Viac info na www.laviebb.sk