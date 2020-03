Mexičanky podporili Deň bez žien ako protest proti rodovému násiliu

Mexiko 10. marca (TASR) - Tisíce žien a dievčat v Mexiku nešli v pondelok do práce či do školy, aby sa takto zapojili do štrajku nazvaného Deň bez žien. Tento štrajk sa začal len pár hodín po tom, ako Mexičanky vyšli do ulíc svojich miest, aby protestovali proti rodovo podmienenému násiliu, ktoré má v Mexiku stúpajúcu tendenciu a príslušným úradom sa ho nedarí zastaviť.



Deň bez žien sa v uliciach miest podľa agentúry AP prejavil tak, že väčšina ľudí, ktorí šli ráno do práce, boli muži. Ženy-novinárky chýbali v pondelok aj na brífingu prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora - kreslá, kde novinárky zvyčajne sedávajú, zostali prázdne. Prezident na brífingu uviedol, že napriek Dňu bez žien federálna vláda fungovala v pondelok v obvyklom režime. Nespresnil, koľko jej zamestnankýň sa do štrajku zapojilo.



Mnohé firmy - od bánk cez médiá až po právnické firmy - pondelkový štrajk svojich zamestnankýň podporili. Konfederácia mexických podnikateľov (Coparmex), ktorej členom je viac ako 36.000 firiem, tiež vyzvala na zapojenie sa do akcie, a to aj napriek finančným stratám, ktoré odhadla na stovky tisíc dolárov.



Tieto protesty sú snahou o zintenzívnenie boja mexických žien proti násiliu a beztrestnosti páchateľov rodovo podmienených útokov v Mexiku - označovanom za jednu z najnebezpečnejších krajín sveta pre ženy. V uplynulých rokoch takto vyšli do ulíc aj ženy v Argentíne a Čile a v pondelok na túto svoju tradíciu nadviazali.



Cieľom štrajku je, aby sa ženy na jeden deň stali "neviditeľnými", aby ich spolupracovníci, šéfovia, priatelia, manželia a v niektorých prípadoch i deti premýšľali o neprítomnosti každej z nich. Niektoré ženy sa tiež zaviazali, že až do utorka nebudú aktívne na sociálnych sieťach.



Podľa údajov mexickej vlády bolo vlani v krajine zavraždených 3825 žien, čo je o sedem percent viac ako v roku 2018. Podľa odhadov je v Mexiku každý deň zabitých asi desať žien. Ďalšie tisíce ich v posledných rokoch zmizli bez stopy. Podľa AP nie sú príslušné orgány schopné predchádzať týmto násilným trestným činom, ani ich riadne vyšetriť, takže máloktorý z nich sa skončí odsúdením páchateľa.