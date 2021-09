Mexická herečka Salma Hayek bude mať 55 rokov

Herci Antonio Banderas a Salma Hayeková, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Coatzacoalcos/Bratislava 2. septembra (TASR) - Herečka, režisérka, producentka a rodáčka z Mexika Salma Hayek patrí k najznámejším latinsko-americkým herečkám, ktoré si v Spojených štátoch amerických vybudovali úspešnú filmovú kariéru. Diváci si ju pamätajú predovšetkým z filmu Desperado, alebo ako predstaviteľku nekonformnej mexickej maliarky Fridy Kahlo.Vo štvrtok 2. septembra bude mať Salma Hayek 55 rokov.Salma Hayek Pinault (pôvodným menom Salma Valgarma Hayek Jiménez) sa narodila 2. septembra 1966 v meste Coatzacoalcos do dobre situovanej rodiny mexickej opernej speváčky a libanonského obchodníka (to vysvetľuje herečkino arabské krstné meno).Navštevovala katolícku školu v New Orleans, v teenagerskom veku žila spolu so svojou tetou v texaskom Houstone. Zapísala sa na štúdium medzinárodných vzťahov na Universidad Iberoamericana v Mexico City, ale školu opustila, aby dala prednosť hereckým ambíciám.V mexickom hlavnom meste uspela už ako 23-ročná, keď ju obsadili do telenovely Teresa (1989). O tri roky neskôr sa mladá začínajúca herečka presťahovala do Los Angeles, aby skúsila šťastie v Hollywoode. Po úlohe vo filme Môj bláznivý život (Mi vida loca, 1993) ju oslovil režisér Robert Rodriguez, ktorý ju náhodou videl vystupovať v televízii a herečka ho zaujala svojimi názormi. Ponúkol jej rolu v pilotnom filme k televíznemu seriálu Rýchle kolesá (Roadracers, 1994).Skutočným zlomom pre mladú herečku i začínajúceho režiséra však bola akčná snímka Desperado (1995), v ktorej si Salma Hayek zahrala so španielskym hercom Antoniom Banderasom. Film zožal úspech u divákov, ocenila ho aj odborná kritika, akurát v herečkinom rodnom Mexiku vyvolal aj vlnu pobúrenia.Pod Rodriguezovým režisérskym vedením stvárnila Salma Hayek v thrilleri Od súmraku do úsvitu (From Dusk Till Dawn, 1996) zvodnú upírsku tanečnicu, v snímke si zahrali aj George Clooney a Quentin Tarantino. V romantickej komédii Iba blázni sa ponáhľajú (Fools Rush In, 1997) si ju diváci môžu pamätať po boku Matthewa Perryho. O dva roky neskôr hrala exotickú tanečnicu a múzu Serendipity v satiricky ladenej snímke Dogma (1999).Veľký úspech mal životopisný film o maliarke Fride Kahlo, ktorý Hayek produkovala a takisto v ňom stvárnila hlavnú postavu slávnej umelkyne. Za svoj výkon bola nominovaná na Oscara v kategórii najlepšia herečka. Snímka Frida (2002) získala celkovo až šesť nominácii na toto prestížne ocenenie. Sošky si napokon film odniesol za masky a najlepšiu pôvodnú hudbu.Uznanie kritikov si Hayek vyslúžila za svoj režijný debut Zázrak Maldonádo (The Maldonado Miracle, 2003). Dráma odohrávajúca sa v malom kalifornskom meste, ktoré sa stáva dejiskom údajného zázraku, priniesla umelkyni cenu Emmy. Účinkovala aj v akčnom westerne Vtedy v Mexiku (Once Upon a Time in Mexico, 2003) s Antoniom Banderasom a Johnnym Deppom. Zlodejku a spoločníčku Piercea Brosnana stvárnila vo filme Po západe slnka (After the Sunset, 2004). Ako temperamentná Mexičanka Camille sa predstavila v romantickej dráme o období americkej hospodárskej krízy Spýtaj sa prachu (Ask the Dust, 2006) podľa románu Johna Fanteho.Salma Hayek pôsobila aj ako výkonná producentka úspešného televízneho seriálu Škaredá Betty (Ugly Betty, 2006 – 2010) odohrávajúcom sa v prostredí módneho časopisu. V tomto sitcome si takisto zahrala. Nemilosrdnú gangsterku stelesnila vo filme Olivera Stonea s názvom Divosi (Savages, 2012). Bývalú prostitútku, ktorá sa vzoprela svojmu šéfovi, zobrazila v akčnom filme Everly (2014). O rok neskôr sa ako Kráľovná Longtrellisu predstavila v talianskej rozprávke s názvom Rozprávka rozprávok (Il Racconto dei Racconti).K ďalším filmom, v ktorých sa v uplynulých rokoch objavila, patria Večera s Beatriz (Beatriz at Dinner, 2017), Zabijakov osobný strážca (Hitman’s Bodyguard, 2017), zahrala si aj v pokračovaní tejto komédie so slovenským názvom Zabijakov osobný strážca 2 (The Hitman’s Wife’s Bodyguard, 2021) či v dráme Projekt kolibrík (The Hummingbird Project, 2018).Najnovšie diváci môžu Salmu Hayek vidieť v sci-fi dráme Bliss (2021) ako ženu presvedčenú o tom, že svet je počítačová simulácia. Duchovnú vodkyňu si zahrala vo filme Eternals (2021), ktorý bude mať na Slovensku premiéru v novembri tohto roka. Manželom slávnej herečky sa v roku 2009 stal francúzsky magnát François-Henri Pinault, s ktorým má dcéru.