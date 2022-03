Michael York, anglický herec a predstaviteľ d´Artagnana, má 80 rokov

Fulmer/Bratislava 27. marca (TASR) - Na divadelných doskách si Michael York zahral najmä v začiatkoch kariéry množstvo shakespearovských postáv. Rozsiahly repertoár rôznych úloh stvárnil tak vo filme, ako aj v televízii. Najväčšiu slávu mu však priniesol muzikál Kabaret a snímka Traja mušketieri.



Anglický herec Michael York sa v nedeľu 27. marca dožíva 80 rokov.



Michael York sa narodil 27. marca 1942 ako Michael Hugh Johnson v anglickom Fulmeri do rodiny hudobníčky a bývalého dôstojníka britskej armády a výkonného riaditeľa obchodných domov. Ako teenager sa vzdelával na chlapčenskej škole Bromley Grammar School v Londýne. Mal len 16 rokov keď začal vystupovať v divadelnom súbore National Youth Theatre, s ktorým účinkoval na javiskách v rôznych európskych mestách. Počas štúdia anglickej literatúry na Oxforde bol členom Oxfordskej univerzitnej dramatickej spoločnosti.



Po skončení vysokej školy začal v roku 1964 pôsobiť v škótskom Dundee Repertory Theatre. Neskôr prešiel do National Theatre v Londýne, kde sa zoznámil s uznávaným talianskym režisérom Francom Zeffirellim. Divadelnú kariéru známeho umelca dopĺňa aj účinkovanie na Broadway.



Pred filmovou kamerou Michael York debutoval v roku 1967 po boku Richarda Burtona a Elizabeth Taylorovej ako Lucentio v adaptácii shakespearovskej hry Skrotenie zlej ženy, ktorú režíroval práve Franco Zeffirelli. V tomto období sa začal objavovať aj v populárnom britskom seriáli Sága rodu Forsytovcov (1967). Zeffirelli mu dal opäť príležitosť v úlohe Tybalta vo filmovej adaptácii Rómea a Júlie, ktorá získala dve Ceny Akadémie.



Prelomovou postavou pre Yorka bol však hanblivý, bisexuálny študent Brian Roberts v kultovom muzikáli Kabaret. Príbeh o milostných zápletkách, odohrávajúci sa v Berlíne na pozadí nastupujúceho fašizmu, získal až osem Oscarov. Americký režisér Bob Fosse do tejto snímky obsadil herecké esá ako Lizu Minnelli či Helmuta Griema.



Veľmi úspešným obdobím boli pre Michaela Yorka 70-te roky minulého storočia. Ako mušketier d´Artagnan okúzlil divákov vo veľkovýpravnej adaptácii Dumasovho románu Traja mušketieri (1973, Traja mušketieri II., 1974) v réžii Richarda Lestera. York bol tiež súčasťou detektívneho príbehu Vražda v Orient exprese (1974). Ďalšia spolupráca s režisérom Zeffirellim mu priniesla rolu Jána Krstiteľa v biblickom štvordielnom filme Ježiš Nazaretský (1977), ktorého súčasťou bol napríklad aj Anthony Quinn či Laurence Olivier.



Michael York je známy tiež vďaka práci pre rôzne televízne projekty. Jedným z nich bol špionážny thriller Gideonov meč (1986). V dobrodružnom seriáli Tajomstvo Sahary (1988) zosobnil archeológa Desmonda Jordana. Rolu bývalého príslušníka Wehrmachtu, ktorý sa snaží utajiť svoju minulosť si vyskúšal v televíznom filme Ďaleká zem (1988). Nechýbal ani v snímke Návrat mušketierov (1989), opäť pod režisérskym vedením Richarda Lestera.



S rakúskym režisérom Petrom Patzakom natočil v roku 1991 v Bratislave politický thriller Rošáda na motívy poviedky Ladislava Mňačka s názvom Hmla. Vo filme si zahrali aj slovenskí umelci ako Marián Zednikovič či Jaroslav Filip.



K ďalším známejším filmom spojeným s menom Michaela Yorka patria napríklad Gospa (1995), Borstal Boy (2000) a rolu d´Artagnana si zopakoval v snímke D'Artagnanova dcéra (2004). V posledných rokoch účinkoval napríklad vo filmoch Transformers: Pomsta porazených (2009) či Mlyn a kríž (2011) .



V roku 2002 sa stal hlavnou hviezdou slávnostného ceremoniálu na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch, na ktorom si prevzal cenu za prínos pre svetový film. Od roku 1968 je manželkou známeho herca fotografka a spisovateľka Patricia McCallumová.