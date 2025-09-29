< sekcia Magazín
Michal a Michaela sú dominantní
Michalovia a Michaely si priateľov vyberajú uvážene a išli by za nimi aj do ohňa.
Autor TASR
Bratislava 28. septembra (TASR) - Mužské meno Michal má hebrejský pôvod a v preklade znamená "ako Boh", Bohu podobný". Toto starozákonné biblické meno patrí na slovenskom území k obľúbeným a jeho nositeľov oslovujeme Mišo, Miško, Michalko. Ženská podoba mena je Michaela. Meniny oslavujú spolu 29. septembra.
Tí, čo súdia. Tak by sa dala v stručnosti charakterizovať osobnosť týchto ľudí. Ich výraznými vlastnosťami sú vôľa, aktívnosť a zmyselnosť. Sú dominantní a dokážu byť dosť tvrdí. Majú sklon k introvertnosti. Iba ojedinele sa pokúšajú vžiť do pozície iných. Pri práci väčšmi dôverujú cieľavedomému postupu ako intuícii. Ťažko sa prispôsobujú okolnostiam a sú málo ovplyvniteľní.
Michalovia a Michaely si priateľov vyberajú uvážene a išli by za nimi aj do ohňa. Michal aj Michaela sú životaschopní a zvyčajne od prírody aj silní. Nepodľahnú ľahko únave, ani chorobe.
Ovplyvňujú ich planéty Merkúr a Venuša. Ich šťastné farby sú sivá, biela a zelená. Ochranné rastliny palina, čakanka, nechtík, ochranné kamene smaragd, ruženín a zafír.
