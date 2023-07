Mick Jagger, legenda svetového rocku, má 80 rokov

Bratislava 26. júla (TASR) – Celkom 61 rokov života venoval Mick Jagger jednej skupine, dnes najstaršej aktívnej kapele Rolling Stones. Legenda svetového rocku, sir Michael Philip Jagger, sa v stredu 26. júla dožíva 80 rokov.



Narodil sa v Dartforde 26. júla 1943 do rodiny učiteľa telocviku a kaderníčky. Rodičia verili, že bude nasledovať otcovu dráhu, Mick Jagger však už od mala rád spieval. Bol členom cirkevného zboru a s obľubou počúval spevákov v rádiu. Po strednej škole v Dartforde študoval ekonómiu na London School of Economics. V roku 1959 mali s kamarátom Dickom Taylorom skupinu Little Boy Blue & The Blue Boys a Mick do nej priviedol aj Keitha Richarda. V roku 1960 založil Alexis Korner prvú britskú bluesovú skupinu Blues Incorporated, v ktorej si Mick Jagger príležitostne zaspieval.



Nápad založiť dnes už legendárnu skupinu Rolling Stones vznikol vo vlaku. Pri cestovaní do Londýna v roku 1961 sa Mick Jagger stretol s Keithom Richardsom. Dvojica sa poznala už zo základnej školy Maypoole Country Primary School. Počas spoločného rozhovoru zistili, že obaja uznávajú rhythm & blues a chceli by založiť skupinu. Nasledovalo stretnutie s dvojicou Brian Jones a Dick Taylor, pribudol klávesák Ian Stewart a bubeník Mick Avory. V apríli 1962 začali skúšať a oficiálne sa predstavili na prvom vystúpení 12. júla toho istého roku v známom londýnskom hudobnom klube Marquee. Dicka Taylora vymenil 7. decembra 1962 basový gitarista Bill Wyman, za bicie nástroje sa 14. januára 1963 posadil Charlie Watts.



Prvý singel s cover verziou piesne Come On Američana Chucka Berryho vydali 7. júna 1963. Druhý singel prišiel na svet vďaka dvojici John Lennon a Paul McCartney. Andrew Oldham, od 1. mája 1963 manažér Rolling Stones, sa stretol s Lennonom a McCartneym, u ktorých bol predtým zamestnaný. Pozval ich na skúšku Rolling Stones v klube Studio 51. Lennon s McCartneym im zahrali časť novej skladby I Wanna Be Your Man. Jaggerovi sa páčila, mal však dojem, že je nedokončená. John s Paulom odišli do vedľajšej miestnosti a po pár minútach mali dopísaný refrén. Rolling Stones skladbu nahrali v októbri a 1. novembra vyšla na druhom singli. V hitparáde sa dostala na 12. miesto. Samotní Beatles ju zaradili na druhú LP platňu With The Beatles.



Po tomto úspechu nasledovali ďalšie v podobe vypredaných koncertov. Skupina, v ktorej upútal hlavne spevák Mick Jagger, sa tak stala zo dňa na deň známejšou. Daily Express k turné napísali – Beatles sú idolom všetkých vekových skupín, Rolling Stones podchytili hlavne mladých. Prvú LP platňu s názvom Rolling Stones vydali 25. apríla 1964. Dostala sa na 1. miesto v americkom rebríčku a z prvého miesta vytlačila LP platňu With The Beatles. Prvou piesňou na čele anglického rebríčka bola It's All Over Now. Po nej ich bolo do konca 60. rokov ďalších sedem.



Jagger a spol. si 6. apríla 1971 založili vlastnú spoločnosť Rolling Stones Records, ktorej logom je známy vyplazený jazyk. O necelý mesiac vydali prvý album na vlastnej etikete, dostal názov Sticky Fingers. Obal platne navrhol americký pop-artový umelec slovenského pôvodu Andy Warhol a bol skutočne originálny. Na kresbe džínsov bol do obalu vlepený originál džínový zips, ktorý sa dal rozopnúť.



Rolling Stones majú na svojom konte 24 štúdiových albumov, ten najnovší Blue & Lonesome vyšiel 2. decembra 2016. V Spojených štátoch to boli ešte tri LP platne navyše, ktoré vyšli v rokoch 1964 a 1965. K diskografii patria aj viac ako štyri desiatky kompilačných a live albumov. V anglickej TOP 40 hitparáde mali 43 skladieb, osem z nich na prvom mieste, v americkej 42 piesní a rovnako osem na prvom mieste. Rolling Stones boli po desiatkach rokov prvou skupinou, ktorá prišla na Kubu, 25. marca 2016 vystúpili v Havane, na ich koncert prišlo pol milióna divákov. Záznam koncertu vyšiel v novembri 2016 pod názvom Havana Moon.



Dokumentom o jednej z najstarších svetových skupín je koncertný film Shine a Light z roku 2008, ktorý o Rolling Stones natočil americký režisér Martin Scorsese. Je zostrihom z dvoch koncertov, ktoré kapela odohrala v newyorskom Beacom Theatre. Najnovším je filmový dokument Olé, Olé, Olé: A Trip Across Latin America, režiséra Paula Dugdaleho, ktorý dokumentuje turné skupiny v roku 2016 v južnej Amerike. Premiéru mal v septembri 2016.



Na svojom konte má Mick aj päť sólových albumov, piatym je kompilácia The Very Best Of Mick Jagger z októbra 2007. V roku 2011 vytvoril hudobný projekt Super Heavy, s ktorým vydal v septembri 2011 aj rovnomenný album. V roku 1989 uviedli Rolling Stones do Rock'n'rollovej siene slávy. V apríli 2019 podstúpil frontman skupiny operáciu srdca. V apríli 2021 vydal spolu s Davem Grohlom singel Eazy Sleazy. V decembri 2003 získal Mick Jagger titul Sir.