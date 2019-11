Miera odlesňovania v amazonskom pralese je najvyššia od roku 2008

Na archívnej snímke z dronu z 20. augusta 2019 hasiči hasia lesný požiar v brazílskom štáte Mato Grosso. Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 19. novembra (TASR) - Rozsah odlesňovania v amazonskom dažďovom pralese na území Brazílie tento rok dosiahol najvyššiu úroveň od roku 2008. Vyplýva to z predbežnej správy, ktorú v pondelok zverejnila brazílska vláda, píše agentúra AP.Od augusta 2018 do júla 2019 bolo vyrúbaných 9762 kilometrov štvorcových dažďového pralesa. Ide o 30-percentný nárast oproti vlaňajšku, uviedol brazílsky Národný inštitút pre výskum vesmíru (INPE).Takmer 40 percent odlesneného územia sa nachádza v štáte Pará, avšak nelegálna ťažba dreva výrazne stúpla v štátoch Roraima a Amazonas.Správa poukazuje na mimoriadne zhoršenie situácie počas vlády pravicového prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý do funkcie nastúpil v januári tohto roku. Jeho vláda totiž zmiernila opatrenia na ochranu prírody v okolí prírodných rezervácií, aby tak podporila ekonomický rozvoj v tomto regióne.V júli a v auguste zachvátili amazonský prales rozsiahle požiare. Brazílska vláda vyslala do boja s požiarmi aj armádu a na dva mesiace zakázala zakladanie ohňov na vyčistenie pôdy, čo často využívajú farmári.Minister životného prostredia Ricardo Salles sa vo štvrtok stretne s guvernérmi amazonského regiónu, s ktorými bude hovoriť o tom, ako zabrániť odlesňovaniu Amazónie. Podľa ministra k tomu prispievajú najmä nelegálna ťažba, rúbanie stromov a zaberanie pôdy na poľnohospodárske účely.Amazonský prales je najväčším tropickým dažďovým pralesom na svete a zohráva kľúčovú úlohu v boji proti klimatickej zmene, keďže dokáže absorbovať obrovské množstvá oxidu uhličitého.