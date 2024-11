Mikuláš, čo nám dáš? Úsmev a rozprávkový hudobný večer pre celú rodinu

Bratislava 28. novembra (OTS) - Ani tento rok si nezabudnite doma naladiť čarovný mikulášsky TV program plný hviezd. Kaufland Detský festival vám s pomocou samotného deduška Mikuláša aj tento rok pripravil nezabudnuteľný televízny večer pre malých i veľkých. Pretože dobre vie, že detský úsmev je tým najväčším darom.Tento rok bude 6. december skutočným sviatkom. Detský smiech budete počuť hneď dvakrát: prvý raz pri rozbaľovaní sladkostí, druhý tesne po 17-tej hodine, keď sa u vás doma rozsvieti rodinná káblová TURBO TV. Užiť si Mikuláša v teple domova so svojimi blízkymi, to znie ako skvelý plán na večer, čo poviete? Pripojiť sa môžete aj online, na stránke www.detskyfest.sk , na Facebooku či You Tube Kaufland Detský festival.FOTO: Mikulášsky program slávnostne odštartuje vianočná premiéra koncertu od CimbalkovaMikulášsky program slávnostne odštartuje vianočná premiéra koncertu, ktorý ešte nikto nikdy nevidel. Unikátne zoskupenie talentov Cimbalkovo so svojimi čarovnými tónmi cimbalu prinesie do každej obývačky kúsok sviatočnej mágie. Škriatok Fíha Tralala zase zaručene rozžiari detské očká.Zaznejú aj známe hity od Peter Bič Project, Terezy Maškovej, či Kulyho z Desmodu. A čo by to bol za Kaufland Detský festival bez miláčika detského publika, Mira Jaroša? Nechajte sviatočné zázraky preniknúť aj k vám domov a vychutnajte si krásny gala večer, plný zvučných mien i silných príbehov so šťastným koncom. A nebude to iba taký obyčajný večer, celý sa ponesie v rozprávkovej atmosfére zvieratiek z lesa, ktoré si navzájom pomáhajú. Napríklad aj vtedy, keď niektorému lesnému obyvateľovi hrozí strata bývania. O nádherné tanečné choreografie sa postarali skúsený choreograf Lacko Cmorej a režisér Pavol Smolík, o pomoc rodinám, ktoré ju naozaj potrebujú, zase spoločnosť Kaufland Slovenská republika v spolupráci s rodinnou TURBO TV.FOTO: Zaznejú aj známe hity od Peter Bič Project, Terezy Maškovej, či Kulyho z DesmoduNa Slovensku žije na hranici chudoby viac ako 900 tisíc ľudí. Rastúce životné náklady a rôzne náročné okolnosti spôsobujú, že čoraz viac rodičov sa ocitá v situácii, keď im aj v predvianočnom období hrozí strata bývania, či doslova rozpad rodiny. Spoločnosť Kaufland preto už šiestykrát po sebe v rámci projektu „Darujte úsmev 2x“ podporuje neziskovú organizáciu Úsmev ako dar. Počas mikulášskeho benefičného gala večera jej symbolicky odovzdá výťažok z predaja adventného kalendára s Medovníčkom, ktorým ste možno aj vy potešili tento rok svojich najbližších. Pri otváraní každého okienka vám čokoládka vo vnútri vyčarí hneď dvojnásobný úsmev na perách. Pretože aj vďaka vášmu nákupu mohla rodina v ťažkej životnej situácii ostať pokope, a to nielen na Vianoce, ale aj každý ďalší deň v roku.FOTO: Slávnostný program plný hviezd si môžete pustiť aj v repríze v nedeľu 8. decembraEšte stále nekončíme. Mikuláš s Kaufland Detským festivalom totiž chodí dvakrát! Pokiaľ ste z akéhokoľvek dôvodu predvianočný Kaufland Detský festival nestihli sledovať v premiére, nevešajte hlavu. Slávnostný program plný hviezd si aj tento rok môžetena www.detskyfest.sk alebo na káblovej rodinnej TURBO TV . O úsmev, výnimočné hudobné prekvapenia ani štedrú nádielku sviatočnej atmosféry tak rozhodne neprídete.