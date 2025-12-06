Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mikuláš sa vie dobre ovládať

Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Mikulášovia sú väčšinou na vedúcich postoch, či už v politike, priemysle, obchode.

Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Mužské meno Mikuláš pochádza z gréčtiny a v preklade znamená "víťaz". S nositeľmi tohto krstného mena sa v súčasnosti na Slovensku stretávame skôr ojedinele. Oslovujeme ich Miki. Meniny oslavujú 6. decembra.

Dominantnými vlastnosťami Mikuláša sú vôľa, aktivita, mravnosť a dynamizmus. Keď Mikulášovia za niečím idú, nič ich nezastaví. Emotívne sú menej výrazní, svoje reakcie vedia ovládať. Nie je ľahké v niečom im odporovať.

Mikulášovia sú väčšinou na vedúcich postoch, či už v politike, priemysle, obchode. Sú to inteligentní muži. Hoci pôsobia ako vážnejší a konzervatívni, v skutočnosti sú pôžitkári, ktorí majú radi pohodlie.

Mikulášovia vedú život náročný na vlastné zdravie. Mali by sa vystríhať najmä duševnej prepracovanosti a pravidelne športovať.

Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Ich šťastné farby sú žltá a modrá. Ochranné rastliny žihľava a skalica, ochranné kamene ametyst a smaragd.
