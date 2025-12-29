< sekcia Magazín
Milada je predvídavá
Miladky bývajú zvyčajne veľmi pôvabné a elegantné ženy. Sú pomerne uzavreté, opatrné, trochu plaché.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Ženské meno Milada má český pôvod a v preklade znamená "mladá, milá". V Českej republike je toto meno obľúbené, na Slovensku sa vyskytuje ojedinele. Jeho nositeľky oslovujeme Miluška, Milka, Miladka. Meniny majú 29. decembra.
Miladky bývajú zvyčajne veľmi pôvabné a elegantné ženy. Sú pomerne uzavreté, opatrné, trochu plaché. Trvá im istý čas, kým zareagujú. Tieto ženy sa vyznačujú vysokou intuíciou. Takmer všetky sú predvídavé, pokiaľ ide o dôležité etapy v ich živote.
Ak sa Milady k niekomu pripútajú, v zásade je to nadlho. K výberu partnera pristupujú s istou zdržanlivosťou, pri rozhodovaní sú rozumné.
Majú veľa životných síl a pomerne dobrú kondíciu.
Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich šťastné farby sú biela a ružová. Ochranné rastliny rebarbora a fialka, ochranné kamene koral a opál.
