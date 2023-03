Milan Čič sa stal pred 30 rokmi prvým predsedom Ústavného súdu SR

Milan Čič Foto: TASR

Na archívnej snímke z 12. decembra 1989 predseda vlády SSR Milan Čič (druhý vľavo) počas príhovoru, vpravo je minister financií Michal Kováč, uprostred v pozadí prvý podpredseda vlády Vladimír Lexa a vľavo podpredseda vlády Alexander Varga po tom, čo nová vláda Slovenskej socialistickej republiky ( SSR ) vymenovaná Predsedníctvom Slovenskej národnej rady ( SNR ) zložila v Sieni federácie Bratislavského hradu Ústavou predpísaný sľub do rúk predsedu SNR. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 8. marca (TASR) - Prvým predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky bola popredná osobnosť slovenskej právnej vedy a politického života Milan Čič, ktorý vzápätí po Nežnej revolúcii stál pol roka na čele slovenskej vlády. V stredu 8. marca uplynie 30 rokov odvtedy, keď prezident SR Michal Kováč vymenoval Čiča za prvého predsedu Ústavného súdu SR.Slovenská národná rada (SNR) schválila 1. septembra 1992 Ústavu SR. Zo 134 prítomných poslancov hlasovalo 114 za, 16 bolo proti a štyria sa hlasovania zdržali. Základný zákon krajiny slávnostne podpísali predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády SR Vladimír Mečiar 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni Bratislavského hradu. Ústava nadobudla účinnosť 1. októbra 1992.Ústavný súd Slovenskej republiky bol zriadený 1. januára 1993 Ústavou Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústavný súd SR so sídlom v Košiciach je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Skladá sa z 13 sudcov. Na jeho čele je predseda, ktorého na návrh Národnej rady SR vymenúva prezident SR. Funkčné obdobie sudcu Ústavného súdu je 12 rokov.Prví sudcovia Ústavného súdu SR boli vymenovaní 21. januára 1993. Jedným z nich bol aj právnik a politik, akademik Čič, absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave. Po Novembri 1989 bol od 12. decembra 1989 do 26. júna 1990 predsedom slovenskej vlády a v poslednej československej vláde premiéra Jana Stráského bol od 2. júla 1992 do 31. decembra 1992 podpredsedom vlády, povereným vedením oblasti legislatívy.Po parlamentných voľbách v roku 1990 aj v roku 1992 ho voliči zvolili za poslanca Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR), bol predsedom Ústavnoprávneho výboru FZ ČSFR.Čič súčasne viedol expertnú skupinu, ktorá sa podieľala na tvorbe základného zákona našej novodobej republiky. Po zániku Československa kreoval zriadenie Ústavného súdu SR.Prezident SR Michal Kováč vymenoval Čiča do funkcie predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky 8. marca 1993. Prvé zasadnutie pléna sa uskutočnilo 17. marca 1993.Čič, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj ústavnosti Slovenskej republiky, predsedal Ústavnému súdu SR do 21. januára 2000. V súčasnosti je od 17. apríla 2019 na čele Ústavného súdu Ivan Fiačan.