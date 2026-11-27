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Milan je seriózny
V povahových črtách Milanov, ktorí oslavujú meniny 27. novembra, sa skrýva úžasná inteligencia a nesmierna odvaha.
Autor TASR
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Bratislava 26. novembra (TASR) - Mužské meno Milan má slovanský pôvod a v preklade znamená "milý". Toto krstné meno patrí na Slovensku medzi zaužívané, jeho nositeľov oslovujeme prevažne Milanko.
V povahových črtách Milanov, ktorí oslavujú meniny 27. novembra, sa skrýva úžasná inteligencia a nesmierna odvaha. Majú aj vyvážené reakcie a sú aktívni. Už v detskom veku s Milankom treba zaobchádzať ako s dospelým. Nie vždy je skvelý študent, ale rozhodne je seriózny, cieľavedomý a profesionálne zodpovedný.
Milanovia sa pomerne ťažko prispôsobujú. Podrazy sú im cudzie, sú z nich dôslední otcovia a galantní partneri.
Mali by si dávať pozor na priedušky a žalúdok.
Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Šťastné farby Milanov sú hnedá a čierna. Ochranné rastliny kostihoj a kokorík voňavý, ochranné kamene zafír a achát.
V povahových črtách Milanov, ktorí oslavujú meniny 27. novembra, sa skrýva úžasná inteligencia a nesmierna odvaha. Majú aj vyvážené reakcie a sú aktívni. Už v detskom veku s Milankom treba zaobchádzať ako s dospelým. Nie vždy je skvelý študent, ale rozhodne je seriózny, cieľavedomý a profesionálne zodpovedný.
Milanovia sa pomerne ťažko prispôsobujú. Podrazy sú im cudzie, sú z nich dôslední otcovia a galantní partneri.
Mali by si dávať pozor na priedušky a žalúdok.
Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Šťastné farby Milanov sú hnedá a čierna. Ochranné rastliny kostihoj a kokorík voňavý, ochranné kamene zafír a achát.