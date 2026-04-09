Milena je vnímavá, má vrodený zmysel pre poéziu a krásu
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Ženské meno Milená má slovanský pôvod, vyskytuje sa na Slovensku pomenej a v preklade znamená "milá, milovaná". Meniny oslavujú Mileny, Milenky, Minky 9. apríla.
Nositeľky tohto mena sú vnímavé a veľmi citlivé, všetko sa ich dotýka. Majú vrodený zmysel pre poéziu a krásu. Zaujímajú sa väčšinou o umenie a páčia sa im výstredné šaty. Mileny sú dámy, ktoré sa rady nechávajú unášať životom "princeznej", zbožňujú, keď ich niekto rozmaznáva.
Ich životná sila nie je celkom uspokojivá, prospeje im, ak viac relaxujú. V jedálnom lístku by im nemal chýbať cesnak. Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Šťastné farby nositeliek mena Milena sú biela a modrá. Ochranné rastliny podbeľ, kôpor a rasca, ochranné kamene tigrie oko a topás.
