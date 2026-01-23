Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Miloš má železnú vôľu

Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Milošovia, ktorí oslavujú meniny 23. januára, sú podobní svojmu rastlinnému totemu agátu, ktorý je symbolom zasvätenia a iniciácie.

Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Mužské meno Miloš je domácou podobou mena Miloslav. Má slovanský pôvod a v preklade znamená "milý". Nositeľov tohto bežne zaužívaného mena oslovujeme Miloš, Miloško.

Milošovia, ktorí oslavujú meniny 23. januára, sú podobní svojmu rastlinnému totemu agátu, ktorý je symbolom zasvätenia a iniciácie. Majú sebavedomé a vyrovnané správanie. Sú málo ovplyvniteľní, ale nebránia sa podnetom od iných. Železná vôľa je hlavnou črtou ich charakteru. Nič im nie je ľahostajné.

Totemovým zvieraťom Milošov je vták so zvláštnou mocou - ibis. Ochranné rastliny Milošov sú ľubovník a kôpor, ochranné kamene olivín, jantár a granát.

Majú prevažne dobré zdravie aj napriek tomu, že pracujú nárazovito. Ich obľúbené farby sú medená a zlatá. Najviac ich ovplyvňuje planéta Slnko.
