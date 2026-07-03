< sekcia Magazín
Miloslav je dôkladný
Každú reakciu si najprv premyslia, dôkladne zvážia všetky argumenty pre aj proti
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. júla (TASR) - Mužské meno Miloslav má slovanský pôvod a význam mena je "slávny milosťou" alebo "milujúci slávu". Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme napríklad Milo, Milko.
Miloslavovia, ktorí majú meniny 3. júla, sú rozvážni. Každú reakciu si najprv premyslia, dôkladne zvážia všetky argumenty pre aj proti. Nemusia stáť vpredu za každú cenu. Miloslavovia sa venujú rozvíjaniu duševných schopností. Každú udalosť vnímajú v jej kontexte. Sú "majstri" slova.
Nie sú veľmi životaschopní. Miloslavovia potrebujú vyváženú stravu a dostatok spánku.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastná farba Miloslava je červená. Ochranné rastliny púpava, prvosienka, ochranné kamene diamant a ametyst.
Miloslavovia, ktorí majú meniny 3. júla, sú rozvážni. Každú reakciu si najprv premyslia, dôkladne zvážia všetky argumenty pre aj proti. Nemusia stáť vpredu za každú cenu. Miloslavovia sa venujú rozvíjaniu duševných schopností. Každú udalosť vnímajú v jej kontexte. Sú "majstri" slova.
Nie sú veľmi životaschopní. Miloslavovia potrebujú vyváženú stravu a dostatok spánku.
Ovplyvňuje ich planéta Mars. Šťastná farba Miloslava je červená. Ochranné rastliny púpava, prvosienka, ochranné kamene diamant a ametyst.