Miloslava je nezávislá
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Ženské meno Miloslava má slovanský pôvod a jeho význam je "milujúca slávu". Nositeľky tohto mena oslovujeme aj Miluška, Milka, Milunka. Meniny majú 17. februára.
Miloslavy sú najmä nezávislé ženy, ktoré milujú prepych a pohodlie. Všetko sa ich týka, charakteristická pre ne je emotívnosť. Majú vrodený zmysel pre poéziu, krásu a eleganciu, zaujímajú sa o umenie. Mnohokrát sú názorovo v opozícii. Sú citlivé na neúspechy, pokladajú ich za urážku svojho pôvabu. Menšie zdravotné problémy sú väčšinou psychického pôvodu. Mimoriadnu pozornosť by mali venovať raňajkám.
Obľúbené farby týchto žien sú zelená a biela. Ochranné rastliny podbeľ, biela margaréta, ochranné kamene tigrie oko, topás a achát.
