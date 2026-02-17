Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
Miloslava je nezávislá

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Ženské meno Miloslava má slovanský pôvod a jeho význam je "milujúca slávu". Nositeľky tohto mena oslovujeme aj Miluška, Milka, Milunka. Meniny majú 17. februára.

Miloslavy sú najmä nezávislé ženy, ktoré milujú prepych a pohodlie. Všetko sa ich týka, charakteristická pre ne je emotívnosť. Majú vrodený zmysel pre poéziu, krásu a eleganciu, zaujímajú sa o umenie. Mnohokrát sú názorovo v opozícii. Sú citlivé na neúspechy, pokladajú ich za urážku svojho pôvabu. Menšie zdravotné problémy sú väčšinou psychického pôvodu. Mimoriadnu pozornosť by mali venovať raňajkám.

Obľúbené farby týchto žien sú zelená a biela. Ochranné rastliny podbeľ, biela margaréta, ochranné kamene tigrie oko, topás a achát.
