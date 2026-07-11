< sekcia Magazín
Milota má silnú vôľu
Ženské meno Milota má slovanský pôvod a význam mena je "milovaná".
Autor TASR
Bratislava 11. júla (TASR) - Ženské meno Milota má slovanský pôvod a význam mena je "milovaná". S nositeľkami tohto mena sa stretávame pomenej. Meniny oslavujú 11. júla.
Miloty sú príkladom žien, ktoré sa neboja zodpovednosti. Prijmú aj náročnú úlohu, pred ktorou ostatní cúvnu. Majú silnú vôľu. Nikdy sa nevzdávajú. Zdanlivo neriešiteľný problém ich vyburcuje k ešte väčšej aktivite.
Tieto ženy dôsledne oddeľujú pracovné povinnosti od súkromného života. Starostlivo si strážia svoje súkromie. Iba ťažko ich ovplyvnia iní ľudia. Majú svoj názor a vedia si ho zastať. Sú povestné svojou odolnosťou. Sú schopné pracovať celý deň a večer sa ešte zúčastniť na spoločenskej akcii, na ktorej určite zabodujú. Prepracovanosť sa im však môže neskôr prejaviť na zdraví. Keďže majú v povahe kus dravosti, ľahko ich môže stihnúť úraz. Mali by si dávať preto pozor na zlomeniny. Citlivé sú aj na vírusové ochorenia.
Ich obľúbené farby sú fialová, žltá a modrá, ochranné rastliny žihľava, skalica a slez, ochranné kamene ametyst a chalcedón.
Miloty sú príkladom žien, ktoré sa neboja zodpovednosti. Prijmú aj náročnú úlohu, pred ktorou ostatní cúvnu. Majú silnú vôľu. Nikdy sa nevzdávajú. Zdanlivo neriešiteľný problém ich vyburcuje k ešte väčšej aktivite.
Tieto ženy dôsledne oddeľujú pracovné povinnosti od súkromného života. Starostlivo si strážia svoje súkromie. Iba ťažko ich ovplyvnia iní ľudia. Majú svoj názor a vedia si ho zastať. Sú povestné svojou odolnosťou. Sú schopné pracovať celý deň a večer sa ešte zúčastniť na spoločenskej akcii, na ktorej určite zabodujú. Prepracovanosť sa im však môže neskôr prejaviť na zdraví. Keďže majú v povahe kus dravosti, ľahko ich môže stihnúť úraz. Mali by si dávať preto pozor na zlomeniny. Citlivé sú aj na vírusové ochorenia.
Ich obľúbené farby sú fialová, žltá a modrá, ochranné rastliny žihľava, skalica a slez, ochranné kamene ametyst a chalcedón.