Milovníci filmov, pozor! Cinema Day v Cinema City je späť

Bratislava 16. septembra (OTS) - Septembrové novinky si tak na plátnach Cinema City budete môcť pozrieť len za 3,90 EUR. Dokonalý filmový zážitok v kine podčiarkne Pepsi cola, popcorn či nachos.Počas Cinema Day si na svoje prídu milovníci animákov, hororov, ale aj fanúšikovia domácej tvorby. Cinema Day prinesie jedinečnú príležitosť vidieť všetky septembrové novinky za zvýhodnenú cenu aj v špeciálnych formátoch – 4DX i SUPERSCREEN. Už 22. septembra budú všetky filmy, od animovaných filmov pre celú rodinu, cez komédie, až po horory pre najodvážnejších, na plátnach len za 3,90 EUR. Zažite exkluzívny filmový zážitok so Cinema City už túto nedeľu.Na tých najmenších divákov čaká príbeh orangutanky OZI , ktorá využíva svoje schopnosti influencerky, aby zachránila svoj les a domov pred odlesňovaním. Milovníci hororu si zas v nedeľu prídu na svoje s filmom BEETLEJUICE BEETLEJUICE , ktorý si budú môcť užiť aj vo formátoch 4DX či SUPERSCREEN. Pripravený však bude aj dánsky horor NEPRIVOLÁVAJ NIČ ZLÉ , v ktorom sa vysnívaná dovolenka premení na nočnú moru. Počas špeciálneho Cinema Day si budete môcť pozrieť aj česko-slovenskú dobrodružnú drámu UŽ ŤA NEMÁM RÁD , ktorá zrkadlí nástrahy prvej lásky. Za špeciálnu cenu si budete môcť pozrieť aj poľskú drámu INFLUENCERKY o internetovej hviezde Zosii, ktorá je známa pod prezývkou Just Sophie. Jej život sa zamotá a Zosia bude konfrontovaná s ťažko prijateľnou pravdou o prostredí, do ktorého tak zúfalo chcela patriť. Počas Cinema Day si však za zvýhodnenú cenu môžete užiť aj absurdnú komédiu s názvom PODOBY LÁSKAVOSTI od oceňovaného režiséra Yorgosa Lanthimosa, ktorá prináša troch skvelých hercov – Emmu Stone, Jesse Plemonsa a Willema Dafoe, v troch pozoruhodných, absurdných životných príbehoch. Všetky filmy si môžete užiť aj spolu s čerstvým občerstvením – popcornom, nachos i pepsi colou.