MINERÁLY Bratislava
Minerály opäť rozžiaria Inchebu.
Autor OTS
Bratislava 27. novembra (OTS) - Krásu a tajomstvá našej planéty od štvrtka 27. novembra do nedele 30. novembra odhalí obľúbená výstava minerálov, drahých kameňov, šperkov a fosílií MINERÁLY Bratislava. Počas štyroch dní sa návštevníci budú môcť inšpirovať ponukou vystavovateľov z rôznych kútov Slovenska i celého sveta.
Záujemcov poteší aj ponuka starožitností a umeleckých grafík, ktoré dotvoria jedinečnú atmosféru podujatia.
Bohaté portfólio vystavovateľov zahŕňa nielen minerály, polodrahokamy, drahokamy a fosílie v pôvodnej, neopracovanej podobe, ale aj finálne produkty a komponenty na výrobu bižutérie či šperkov.
Foto: Incheba
Na čo sa môžete tešiť?
Na výstave na Vás čaká množstvo nádherných ligotavých expozícií. Carlo Romani prinesie predvianočný predaj šperkov s prírodnými kameňmi – krásnymi doplnkami aj osobnými talizmanmi.
Benetin ponúkne ručne vyrábané orgonity a energetické harmonizéry určené pre osobnú ochranu, podporu zdravia a pohody, ako aj harmonizáciu priestoru.
Artius poteší originálnymi hodinami zo živice a minerálov, pričom každý kus je jedinečný.
Zlatníctvo MILI predstaví výrobky zo zlata a striebra, exkluzívne šperky s polodrahokamami, perlami a koralmi, spolu s profesionálnymi čističmi šperkov, mincí, bižutérie či ezoterických produktov.
Anandoham Parfems prinesie luxusné prírodné parfumy s obsahom minerálov a vzácnych kameňov. Každý parfum má svoju tému a prináša benefity esenciálnych olejov.
Kompletný zoznam vystavovateľov a noviniek je zverejnený na www.incheba.sk.
Foto: Incheba
Výstava je ideálnou príležitosťou na nákup hodnotných vianočných darčekov, ktoré potešia nielen milovníkov prírodných krás.
Spojenie s podujatím Dni Vianoc v Inchebe
Tento rok bude výstava MINERÁLY Bratislava spojená s najobľúbenejším predvianočným podujatím Dni Vianoc v Inchebe, ktoré sa uskutočnia od 27. novembra do 14. decembra 2025. Návštevníkov čaká sviatočná atmosféra plná vôní, pohody a inšpirácií a k tomu možnosť nakúpiť darčeky pre priateľov a celú rodinu od množstva domácich aj zahraničných predajcov.
Výbornou správou je, že obe podujatia môžete navštíviť v rámci jednej vstupenky.
Partneri podujatia: Zoznam.sk, Pravda, FinReport
Praktické informácie
MINERÁLY Bratislava: 27. november – 30. november 2025
Dni Vianoc v Inchebe: 27. november – 14. december 2025
Miesto: Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7, Bratislava
Vstupenky: dostupné online na predpredaj.sk alebo priamo na mieste
Otváracie hodiny:
Pondelok – Štvrtok: 11:00 – 18:00
Piatok: 11:00 – 19:00
Sobota: 10:00 – 19:00
Nedeľa: 10:00 – 18:00
