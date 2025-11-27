Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
MINERÁLY Bratislava

Foto: Incheba

Minerály opäť rozžiaria Inchebu.

Autor OTS
Bratislava 27. novembra (OTS) - Krásu a tajomstvá našej planéty od štvrtka 27. novembra do nedele 30. novembra odhalí obľúbená výstava minerálov, drahých kameňov, šperkov a fosílií MINERÁLY Bratislava. Počas štyroch dní sa návštevníci budú môcť inšpirovať ponukou vystavovateľov z rôznych kútov Slovenska i celého sveta.

Záujemcov poteší aj ponuka starožitností a umeleckých grafík, ktoré dotvoria jedinečnú atmosféru podujatia.
Bohaté portfólio vystavovateľov zahŕňa nielen minerály, polodrahokamy, drahokamy a fosílie v pôvodnej, neopracovanej podobe, ale aj finálne produkty a komponenty na výrobu bižutérie či šperkov.

Foto: Incheba

Na čo sa môžete tešiť?

Na výstave na Vás čaká množstvo nádherných ligotavých expozícií. Carlo Romani prinesie predvianočný predaj šperkov s prírodnými kameňmi – krásnymi doplnkami aj osobnými talizmanmi.

Benetin ponúkne ručne vyrábané orgonity a energetické harmonizéry určené pre osobnú ochranu, podporu zdravia a pohody, ako aj harmonizáciu priestoru.

Artius poteší originálnymi hodinami zo živice a minerálov, pričom každý kus je jedinečný.

Zlatníctvo MILI predstaví výrobky zo zlata a striebra, exkluzívne šperky s polodrahokamami, perlami a koralmi, spolu s profesionálnymi čističmi šperkov, mincí, bižutérie či ezoterických produktov.

Anandoham Parfems prinesie luxusné prírodné parfumy s obsahom minerálov a vzácnych kameňov. Každý parfum má svoju tému a prináša benefity esenciálnych olejov.

Kompletný zoznam vystavovateľov a noviniek je zverejnený na www.incheba.sk.

Foto: Incheba

Výstava je ideálnou príležitosťou na nákup hodnotných vianočných darčekov, ktoré potešia nielen milovníkov prírodných krás.

Spojenie s podujatím Dni Vianoc v Inchebe

Tento rok bude výstava MINERÁLY Bratislava spojená s najobľúbenejším predvianočným podujatím Dni Vianoc v Inchebe, ktoré sa uskutočnia od 27. novembra do 14. decembra 2025. Návštevníkov čaká sviatočná atmosféra plná vôní, pohody a inšpirácií a k tomu možnosť nakúpiť darčeky pre priateľov a celú rodinu od množstva domácich aj zahraničných predajcov.

Výbornou správou je, že obe podujatia môžete navštíviť v rámci jednej vstupenky.

Partneri podujatia: Zoznam.sk, Pravda, FinReport

Praktické informácie

MINERÁLY Bratislava: 27. november – 30. november 2025

Dni Vianoc v Inchebe: 27. november – 14. december 2025

Miesto: Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7, Bratislava

Vstupenky: dostupné online na predpredaj.sk alebo priamo na mieste

Otváracie hodiny:

Pondelok – Štvrtok: 11:00 – 18:00

Piatok: 11:00 – 19:00

Sobota: 10:00 – 19:00

Nedeľa: 10:00 – 18:00

