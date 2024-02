Mirai vydáva nový singel a videoklip Nespíš, vracia sa na Slovensko

Bratislava 6. februára (TASR) - Úspešná česká kapela Mirai sa ďalším singlom približuje k vydaniu nového albumu. Práve vydanou piesňou Nespíš Mirai jasne potvrdzuje svoje nové hudobné smerovanie. Po atypickom tracku Dopis, aktuálnom hite Summer Love a silvestrovskom prekvapení vo forme piesne All Night Long s vizuálom z minulého turné Arena Tour štvorica zo severnej Moravy prichádza s piesňou Nespíš. Réžiu videoklipu pripravil mladý tím Butterfly Kids, produkciu singlu obstaral Ondřej Fiedler alias fiedlerski. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Na novom songu jedna z najúspešnejších českých kapiel súčasnosti pracovala hneď v niekoľkých krajinách. "Proces vzniku sa vlastne odohrával na x miestach. Začalo sa to v Holandsku, potom sme na tom robili s kapelou na chate niekde vo Veľkých Karloviciach na sústredení kapely a finálne teda v Berlíne. No a vlastne to potom miešal chlapec, ktorý má Grammy, v L. A.," spomína frontman Mirai Navrátil.



Song, na ktorom sa podieľal songwriter Ján Vávra a jeden z najžiadanejších producentov súčasnosti fiedlerski, napísal Mirai spontánne v dedinke kúsok od Eindhovenu. "Tematicky je to trošku spomienka na jeden románik z minulosti, ktorý mal nie úplne jasnú líniu svojho konca, čo tak niekedy býva," vysvetľuje Mirai námet piesne.



Klip k najnovšej ochutnávke z pripravovaného a očakávaného albumu skupina spoluvytvárala s tímom Butterfly Kids, ktorý má na svedomí vizuály napríklad pre Bena Cristovaa či Sofiana Medjmedja. "Nicolasa z Butterfly Kids poznám z koncertov a akcií už roky a dlho som nevedel, že točí klipy. Teraz sa to všetko spojilo a budeme spolu robiť rovno dva," dodáva líder kapely.



Po vlaňajšom úspechu mieri kapela opäť na Slovensko. Uvedie päť koncertov, začne 23. marca v Bratislave, ďalšími zastávkami budú Trenčín (5. 4.), Žilina (6. 4.), Košice (11. 4.) a Nitra (12. 4.).











Klip Nespíš:







Klip Summer Love: