Miriam Kaiser vydala album Šalamúnova sieň

Bratislava 12. októbra (TASR) - Skladateľka, huslistka a speváčka Miriam Kaiser vydáva nový album s názvom Šalamúnova sieň. Prináša pohľad duše ženy, ponorenej do myšlienok, ktoré nás presahujú, na viaceré témy, ktoré zaujmú nielen nežnú časť publika. Netradičný, nekomerčný projekt Šalamúnova sieň autorky prináša cyklus desiatich piesní a skladieb s výberom biblických textov rôznych autorov Starej a Novej zmluvy.



Na pôdoryse klasickej hudby vytvára kompozície inšpirované hudbou minimalu - Arvo Pärt, Philip Glass a Olafur Arnalds, obohatené o prvky hudobných žánrov world music, folk a elektronická hudba. Vychádza zo sláčikových aranžmánov, ktoré dopĺňa o ďalšie nástroje, ako sú klavír, mandolína, jemné perkusie či elektronika.



Duchovná tvorba, ktorú si na albume môže fanúšik vypočuť, dozrievala v autorke postupne. Jej prvé skladby vznikali už niekoľko rokov dozadu. Podstatnú časť tohto hudobného diela vytvárala počas koronakrízy. Šalamúnova sieň však medzi jej tvorbou osobitne vyniká. Je osobnou, hlbokou hudobnou výpoveďou jej vnútorného duchovného prežívania. Jednotlivé slová a tóny hudby vychádzajú z vnútra autorky. Sú modlitbou, vyznaním Bohu, oslavou Jeho múdrosti, vznešenosti a lásky.



Sama autorka vyjadruje svoj zážitok z tvorivého procesu slovami: „Zhudobňovať Božie slovo bolo pre mňa, ako vstúpiť do Šalamúnovej siene. Bola som prekvapená, dojatá a vďačná, aká krása a bohatstvo sa mi postupne otvárajú. Jazykom mne blízkym vám to všetko odovzdávam prostredníctvom hudby.“



Miriam vystihuje podstatu piesní svojím hudobným spracovaním tak, aby celkový umelecký dojem skladieb bol zrozumiteľný pre širšie publikum. Vďaka využívaniu klasických postupov pri zachovaní piesňovej formy je jej nový album na Slovensku a v širšej stredoeurópskej tvorbe výnimočný. Nejde cestou lacných efektov, jej umelecká invencia je vyvážená pokorou, zdržanlivosťou a vkusom.