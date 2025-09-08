< sekcia Magazín
Miriama je odvážna
Miriamy sú vitálne. Ich život je vyvážený, ak sa vyhnú prepracovanosti.
Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Ženské meno Miriama má hebrejský pôvod, je starozákonné a znamená "milovaná Bohom". Nositeľky tohto biblického mena oslovujeme Miriamka, Mirka, Miruška, Mimi.
Miriamy, ktoré oslavujú meniny 8. septembra, sú odvážne a plné energie. Majú sklon uzatvárať sa do seba a starostlivo si vyberajú priateľov. Väčšinou Miriamy s prehľadom vyštudujú a priťahuje ich povolanie, ktoré im umožní častý kontakt s deťmi. Za zmysluplné pokladajú poslanie matky.
Miriamy sú vitálne. Ich život je vyvážený, ak sa vyhnú prepracovanosti.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú hnedozelená a biela. Ochranné rastliny saturejka, valeriána, kamene zafír a citrín.
