Miro Jaroš obsadil do klipu Tancuj 300 detí, ku Dňu detí im splnil sen

Bratislava 1. júna (TASR) - Spevák Miro Jaroš venoval videoklip k pesničke Tancuj všetkým deťom k ich sviatku. Klip roztancuje malých i veľkých, na nakrúcaní sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí vrátane náhodných účinkujúcich, ale aj známy moderátor a teraz už aj vášnivý tanečník Vratko Sirági. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Miro Jaroš oslavuje deň detí spôsobom, ktorý je jeho srdcu blízky - hudbou. Pri tejto príležitosti zverejnil nové video k piesni Tancuj. Nezostal nič dlžný svojej povesti a so svojím dvorným režisérom Pierrom Lexis sa opäť prekonali. Mnoho detí spevákovi píše, že ich snom je účinkovať v jeho videoklipoch. Málokto by však čakal, že Miro splní sen hneď niekoľkým stovkám detí.



Pesnička Tancuj, ktorá je súčasťou albumu Disko, vznikla v spolupráci s Randym Gnepom, ktorý má so spevákom na svedomí už niekoľko spoločných autorských hitov.



"Nahrať a postaviť pesničku na bubnoch bol už dlho môj sen. Keď som spoznal bubnovú šou Batida, hneď sa mi zapáčila ich energia a dohodli sme sa, že spolu niečo nahráme," približuje Miro rytmy, ktorými skladba znie.



"Po tom, ako sme s Randym pesničku napísali, sme už experimentovali v štúdiu spolu s Batidou a bubnami. Tak ma to chytilo, že som napísal text o tancovaní. S deťmi z Prešova sme ju nahrali a Randy ju zmixoval a dokončil. Vyšla z toho energická pecka, ktorá patrí medzi moje najobľúbenejšie na albume Disko. Rozhodol som sa, že ju vydáme ako darček na Deň detí pre všetkých bez ohľadu na vek," hovorí spevák.



Nový videoklip je azda najväčšou produkciou, do ktorej sa Miro Jaroš a jeho tím pustili. "V klipe účinkuje takmer 300 detí a dospelých, ktorých dal dokopy choreograf Noro Grofčík, s ktorým na videoklipoch spolupracujem. Predstavili sme v ňom snáď všetky tanečné štýly od ľudoviek až po hip hop," dodáva spevák.