Miro Jaroš pre obrovský záujem pridáva druhý koncert
Nové predstavenie sa uskutoční v rovnaký deň - 25. apríla 2026 o 11:00 hod.
Autor OTS
Bratislava 2. februára (OTS) - Záujem o najväčšiu rodinnú disko show Mira Jaroša prekonal všetky očakávania. Koncert, ktorý sa uskutoční 25. apríla 2026 v bratislavskej PEUGEOT aréne, je takmer vypredaný. Organizátori sa preto rozhodli pridať druhý termín v ten istý deň, aby uspokojili všetkých fanúšikov, ktorí si chcú užiť jedinečnú rodinnú párty.
Nové predstavenie sa uskutoční v rovnaký deň - 25. apríla 2026 o 11:00 hod. Tým sa otvára ďalšia možnosť pre rodiny zažiť jedinečnú atmosféru plnú hudby, tanca a zábavy. Pôvodný termín o 16:00 hod. zostáva v platnosti, no zostáva naň už len niekoľko posledných vstupeniek.
Organizátor podujatia, Karol Jagoš z Mejdan roku, neskrýva nadšenie z obrovského záujmu: „Je to naozaj rodinné podujatie a nesmierne nás teší, že je oň mimoriadne veľký záujem. Svedčí to o tom, že ľudia sa chcú spoločne baviť a vytvárať si spomienky. Už sa nevieme dočkať, ako ich uvidíme sa zabávať a užívať si program, ktorý pre nich Miro s celým tímom pripravuje. Bez najmenších pochýb je to náš najúspešnejší umelec v oblasti detskej a rodinnej tvorby." Ako organizátor ďalej povedal, pridaný koncert inšpiroval aj dodávateľa techniky, spoločnosť Ministry of Fun, a tá pre oba koncerty postaví v hale veľkú LED stenu.
Foto: woowoo
Miro Jaroš, ktorý sa detskej tvorbe venuje viac ako desaťročie, sa stal fenoménom spájajúcim generácie. Jeho koncerty už dávno nie sú len pre deti, ale stali sa miestom, kde sa stretáva celá rodina. „Som z toho úplne šťastný. Vidím to na koncertoch, že chodia škôlkari a čo ma veľmi milo prekvapuje je, že chodia aj tínedžeri. Chodia mladí rodičia, starší rodičia a prídu ešte aj so starými rodičmi," opisuje spevák svoje publikum.
Pripravovaná šou je pre Mira Jaroša najväčšou výzvou v jeho kariére. Sám priznáva, že počiatočné obavy z veľkosti projektu vystriedalo nadšenie a odhodlanie priniesť divákom dokonalý zážitok. Diváci sa tak môžu tešiť na predĺžený program plný najväčších hitov. Okrem toho zaznejú aj známe hity z 80. a 90. rokov v špeciálnych mixoch od DJa Marka Danna, čo zaručene roztancuje aj rodičov. O choreografiu sa postará Noro Grofčík.
Veľkolepá scéna, prepracované choreografie a energická atmosféra sľubujú, že pôjde o najväčšiu rodinnú párty, akú Slovensko zažilo. Vstupenky sú už k dispozícii v sieti Ticketportal. Naviac, každé dieťa dostane darček - vstupenku do veľkého vodného sveta - Aquapark Trnava. Vzhľadom na mimoriadne veľký záujem odporúčajú organizátori zabezpečiť si vstupenky čo najskôr.
