Miro Jaroš predstavil videoklip k piesni Máme párty

Bratislava 2. mája (TASR) - Spevák Miro Jaroš predstavil nový rodinný videoklip Máme párty. Pesnička z úspešného albumu Disko vznikla v spolupráci so slovenským DJom Robertom Burianom. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Spresnila, že o hudobné autorstvo skladby sa Jaroš a Burian delia, text piesne má na svedomí spevák. Spoluprácu s ním označil Burian za obohacujúcu. „Je pravda, že aj ja mám rád deti, no neviem si predstaviť lepšieho interpreta, ktorý robí pre ne viac než Miro. Vždy by som mu povedal áno. Dalo mi to nové skúsenosti. Od začiatku som mal pri tvorbe tejto pesničky dobrý pocit,“ zhodnotil. „Miro mi poslal nápad a ja som ho rozvinul. O tom, že sa to podarilo, svedčia reakcie detí. Vždy, keď pustím Máme párty na nejakej akcii, hneď dávajú najavo, že sa im to páči,” dodáva DJ a producent.



Videoklip plný farieb režíroval Pierre Lexis. Tanec má na svedomí Jarošov dvorný choreograf Noro Grofčík. „Opäť sme chceli posilniť súdržnosť rodiny, takže v klipe tancujú deti aj rodičia. Klip vrcholí, keď sa hojdám na disko guli, ktorá visí na reťazi z plafóna izby. Tam je párty už ozaj v plnom prúde. Trasú sa steny a tancujú už aj susedia,” opisuje Jaroš zábery z klipu, v ktorom si úlohy spomínaných susedov zahrali i herci Lucia Vráblicová a Peter Batthyány.



„Nemyslel som na Miley Cyrus ani na Madonnu, ktorá sa takisto spustila na disko guli na koncerte. Celkovo už dlho využívame motív disko gule a keďže už na obale albumu na nej sedím, chcel som túto líniu dostať aj do videoklipu,“ dodáva Jaroš.



Vo videoklipe si cameo rolu zahral aj Burian. „V klipe vystupuje v úlohe kuriéra, ktorý deťom prinesie na párty pizzu. Okrem toho, že decká pizzu milujú, je v tom aj symbolické prepojenie s Mirovým hitom Pizza Dance,” vysvetľuje režisér.



Čerstvo vydaný videoklip nie je jedinou Jarošovou novinkou. Spevák spolu so svojím tímom pre fanúšikov pripravil turné. Otvorí ho 20. júna v Trnave, 7. júla zavíta do českého Olomouca. Turné bude pokračovať v auguste na Zemplínskej Šírave, v Senci aj Holíči.







Videoklip: