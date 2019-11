MIRO JAROŠ: Rozhodol som sa, už sa nebudem venovať iba detskej tvorbe

Bratislava 6. novembra (TABLET.TV) – Pri detskej tvorbe som zatiaľ nevyhorel, avšak, rozhodol som sa, že už sa nechcem venovať iba deťom. Ak pôjde všetko podľa plánov, tak rok 2020 sa pre mňa bude niesť v znamení vydávania nových albumov. Aj pre deti, ale veľmi sa teším na to, že predstavím svoj v poradí už šiesty album pre dospelých. V Exkluzíve na TABLET.TV to uviedol spevák Miro Jaroš.







Miro Jaroš predstavuje svoje nové DVD - Pesničky pre (ne)poslušné deti 3.

Ako to vyzeralo v zákulisí nakrúcania videoklipov?



Najnovší videoklip Strašidlá označil za NAJ videoklip svojej kariéry. Ide o najdrahší klip doposiaľ.

Počíta s tým, že sa mu investícia vráti?



Aké hudobné novinky pripravuje na rok 2020?





Pozrite si Exkluzív s Radoslavom Šebom a jeho hosťom.





PREMIÉRA EXKLUZÍVU S MIROM JAROŠOM DNES 6.11. o 19:00 NA NAŠOM YOUTUBE KANÁLI YOUTUBE.COM/TABLETTVOFFICIAL.



