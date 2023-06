Miro Šindelka, režisér Vášnivého bozku, má 60 rokov

Bratislava 27. júna (TASR) - Odbornú kritiku, ale aj divákov zaujal svojim celovečerným filmovým debutom Vášnivý bozk z roku 1994, ktorý vyvolal názorovo rôznorodú diskusiu. V utorok 27. júna bude mať filmový režisér, scenárista a dokumentarista Miro Šindelka 60 rokov.



Miro (Miroslav) Šindelka sa narodil 27. júna 1963 v Bratislave. Po skončení gymnázia v roku 1982 odišiel do Prahy, kde v rokoch 1982 - 1988 študoval réžiu dokumentárneho filmu na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení (FAMU). Počas vysokoškolského štúdia spolupracoval s vtedajšou Československou televíziou Bratislava.



Pozornosť upútal už svojim absolventským dokumentárnym filmom ...a tak som začal utekať (1988), ktorý je portrétom mladého delikventa práve prepusteného z väzenia. Film ocenili v tom istom roku cenou poroty na Festivale českých a slovenských filmov v Mladej Boleslavi a v roku 1989 cenou poroty na festivale vo francúzskom Tours.



O rok neskôr po absolventskom filme nakrútil voľné pokračovanie s názvom Chvenie, v ktorom je zase hlavnou postavou muž snažiaci sa odhaliť rozkrádanie a korupciu v podniku. Dokumentárnu trilógiu, filmovú sociologickú sondu do vtedajšej končiacej totalitnej spoločnosti, zakončil filmom Napísané (1991), v ktorom sa venoval téme detských samovrážd.



V Slovenskej filmovej tvorbe Bratislava - Koliba nakrútil Šindelka začiatkom 90. rokoch minulého storočia animované filmy Hore dole (1991) a Veľká potreba (1992).



Celovečerným hraným filmovým debutom Mira Šindelku bola snímka Vášnivý bozk z roku 1994. Experimentálny film s akčnými prvkami, inšpirovaný snímkami (Modrý zamat, Divokosť v srdci, Mestečko Twin Peaks) amerického režiséra Davida Lyncha, vyvolal po svojej premiére širokú diskusiu, ale aj rozporuplné reakcie. Bol prvým slovenským filmom, ktorému predchádzala masívna propagácia a z toho vyplývajúce aj veľké očakávania.



Film rozpráva príbeh mladej ženy, ktorá sa musí rozhodnúť či vytrvá v prázdnom ale materiálne pohodlnom manželstve, alebo sa rozhodne pre nezávislú, finančne neistú cestu a bude vychovávať svojho mentálne postihnutého syna. Hlavné postavy stvárnili českí herci Ivana Chýlková a Jiří Bartoška. Vo filme sa objavili aj významní slovenskí herci či herečky ako Jozef Kroner, Román Luknár, Matej Landl, Andy Hryc, Katarína Kolníková či Szidi Tobias. Epizódne úlohy stvárnili aj vtedajší spevák a hudobník skupiny Bez ladu a skladu Michal Kaščák a líder skupiny Vidiek Ján Kuric.



V roku 1995 sa Šindelka zúčastnil na seminári Time for Action v Berlíne. Seminár viedol holandský filmový tvorca z Hollywoodu Jan de Bont, režisér známeho akčného filmu Nebezpečná rýchlosť.



Druhý celovečerný hraný film Mira Šindelku Zostane to medzi nami mal premiéru desať rokov po Vášnivom bozku. Vo filme o milostnom trojuholníku sa v hlavných úlohách predstavili poprední českí herci Tomáš Hanák a Michal Dlouhý, ktorým sekundovala Slovenka Danica Jurčová.



Pauzu medzi hranými filmami vyplnil Šindelka produkčnou prácou vo svojej firme Film Factory, v ktorej sa venoval predovšetkým dokumentárnej tvorbe. Vytvoril päť cyklov dokumentárnych filmov pod názvom Tucet, ktoré sa uvádzali v televízii.



Okrem toho nakrúcal reklamné spoty a hudobné videoklipy, napríklad pre skupiny Free Faces (Doktor Says), Bez ladu a skladu (Parné valce), Hex (Votrelec) či pre speváka Richarda Müllera (Milovanie v daždi).



Dva razy (1995, 1997) získali jeho spoty ocenenie Strieborný klinec Klubu reklamných agentúr Slovenska za najlepší televízny spot. V roku 1999 zase dostal cenu Zlatá EFFIE Slovakia.