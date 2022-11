Pred rokom do hudobného neba odišiel Miro Žbirka

Bratislava 10. novembra (TASR) – Pred rokom, 10. novembra 2021 odišiel do hudobného neba Miro Žbirka. Krátko predtým ešte stihol slovenský Paul McCartney nahrať piesne na album Posledné veci, ktorý dokončil jeho syn David. Slovenskí a českí umelci mu vzdali v októbri poctu na koncertoch Tribute to Miro Žbirka k nedožitým 70. narodeninám. Ich spoločným vyjadrením bolo, ako Meky na hudobnej scéne chýba a čo pre ňu znamenal.



"Ja sa snažím s každým v branži vychádzať dobre a s ním bolo stále dobre, pretože on mal svoj humor, svoju láskavosť, toleranciu. Vychádza to aj z toho, keď má človek svoje publikum a svoje úspechy, tak nemusí žiarliť na druhých," povedal pre TASR Peter Nagy, československý zlatý slávik za rok 1985.







"Odkedy Meky odišiel, mám pocit, že spievam stále viac a viac jeho pesničiek. Myslím pritom, že už mám nadhľad nad tým, ale keď ich spievam, stále ma ovládajú emócie a je to ťažké. Meky pre mňa znamenal veľa predtým, veľa počas toho, keď sme spolu komunikovali a rozprávali sa o hudbe, aj dnes, keď tu už nie je. Mám tú česť spievať jeho piesne, ktoré pre mňa majú silný odkaz," uviedla Katarína Knechtová.







"Meky bol špeciálny človek, pretože kombinácia jeho skvelej hudby, výnimočného hlasu, humoru, dobrej nálady, to bola situácia, ktorá rozjasnila každú miestnosť a každý priestor, do ktorého vošiel. Musím povedať, že pre mňa bol veľmi inšpiratívny v tom, ako tvrdo pracoval, až som sa hanbil, že by som mal zabrať, keď som videl, ako pracuje on," hovorí Adam Ďurica.







"Myslím si, že je len veľmi málo ľudí, ktorých Meky neovplyvnil. Ja ho vnímam celý svoj život, videla som krásny muzikál Neberte nám princeznú, to som mala šesť rokov. Je krásne, akým spôsobom ľudí ovplyvňuje, tie piesne sú nádherné a vždy aktuálne," dodáva Viktória Vargová, speváčka formácie Peter Bič Project.



"Meky tu zanechal kopec hitov, kopec pesničiek, bol aj trocha inovátor, priniesol nové štýly, nové zvuky, nový vietor v popovej muzike na Slovensku. Vždy ma prekvapuje, keď sa vraciam k starým platniam, ako to posúval niekam inam a stále chcel byť nemoderne moderný," doplnil Peter Bič.