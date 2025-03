Miroslav je praktický

Bratislava 29. marca (TASR) - Mužské meno Miroslav má slovanský pôvod a význam mena je "mier slávi", "mierumilovný". Nositeľov tohto na Slovensku zaužívaného mena oslovujeme prevažne Miro, Mirko, Miňo. Meniny oslavujú 29. marca.



Miroslavovia majú dosť drsnú povahu. Neveria rozprávkam, dôležitá je pre nich realita. Sú výstrední a materialisticky založení. Zavše dospejú až k slepej oddanosti k človeku, ktorého milujú. Sú aj praktickí a napredujú postupne krok za krokom. Práce sa rozhodne neboja.



Životaschopní Miroslavovia sú, no mohlo by to byť aj lepšie. Zvyčajne pochybujú sami o sebe a pripravujú sa tak o cennú energiu. Pri pohľade zvonku sa zdá ich zdravie oveľa pevnejšie, ako je v skutočnosti. Mali by si dávať pozor najmä na pečeň a pľúca.



Mirov ovplyvňuje planéta Saturn a Urán. Ich šťastné farby sú modrá a čierna, ochranné rastliny borievka, nezábudka, ochranné kamene olivín a smaragd.