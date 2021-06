Mladí nevedia, čo po skončení školy

• 54% mladých ľudí sa obáva o svoju budúcnosť

• 61% mladých ľudí sa obáva o svoje budúce zamestnanie a kariérne vyhliadky

• 43% mladých ľudí nevie, či majú vlastnosti, ktoré budú potrebovať pre kariérny úspech

Bratislava 30. júna (OTS) - Podľa európskeho prieskumu sa každý druhý mladý človek v Európe obáva o svoju budúcnosť v post covid ére.Vo svete po pandémii bude mladá generácia čeliť ďalšej neistote. Mladí ľudia vo veku 16 až 26 rokov nevedia, aké pracovné pozície budú žiadané v budúcnosti a aké zručnosti budú v budúcnosti potrebovať, aby sa uplatnili v pracovnom živote. Pritom až každý druhý mladý človek v Európe pociťuje obavy zo svojej budúcnosti. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Kantar medzi mladými ľuďmi generácie Z, v ktorom sa viac ako 54% mladých ľudí vyjadrilo, že sa obáva o svoje vyhliadky do budúcnosti.Z výsledkov prieskumu ďalej vyplýva, že až 61% mladých generácie Z sa obáva o svoje budúce zamestnanie a kariérne vyhliadky, pričom 43% tvrdí, že nevedia, či majú vlastnosti, ktoré budú potrebovať pre kariérny úspech. Pričom je to práve mladá generácia, ktorá dnes vyrastá obklopená novými technológiami, ktoré aj naplno využíva rôznymi spôsobmi. Častokrát mladí ľudia nevedia, ako tieto schopnosti uplatniť v pracovnom živote.Pomôcť mladým ľuďom z generácie Z odhaliť svoj potenciál a inšpirovať ich pri skúmaní možností ich budúcej kariéry umožňuje voľne prístupný digitálny nástroj Futureproof . Nástroj na základe analýzy odpovedí vytvorí pre každého človeka jedinečný profil, ktorý mu napovie, na aký typ práce by sa mal v budúcnosti zamerať. Ide o dotazník špeciálne navrhnutý pre dnešnú generáciu Z, ktorý funguje na princípe overených metodík pre kariérne poradenstvo. Cez sériu otázok dokáže identifikovať zručnosti, schopnosti a motivácie, ktoré mladí majú, ale o nich často ani netušia.