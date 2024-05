Kaufland a Separ otvorili vo Veľkom Krtíši nový K Park

Veľký Krtíš 27. mája (OTS) - Posielanie hlasov do súťaže o multifunkčné ihrisko sa obyvateľom Veľkého Krtíša vyplatilo. Od minulého piatka majú kde športovať, oddychovať a stretávať sa s priateľmi, a to na čerstvom vzduchu. K Park zaujal najmä tínedžerov, ktorí z klasických ihrísk už dávno vyrástli, aj preto na jeho slávnostnom otváraní nemohol chýbať ani raper Separ.Uplynulý piatok sa vo Veľkom Krtíši niesol nielen v znamení športu, ale aj zábavy a predovšetkým dobrej hudby. Obľúbený predajca potravín tu spoločne so zástupcami mesta otváral svoje už 16-te moderné športovisko pre deti a mládež. Chýbať nemohla ani tvár projektu, raper Separ, ktorý na mieste rozdával svoje podpisy a merch a podvečer naplno odpálil svoj koncert pod holým nebom, ktorý si nenechali ujsť všetci prítomní.Okrem skvelého hudobného zážitku Krtíšania v areáli moderného športoviska zažili aj profesionálne tanečné vystúpenia, bleskurýchle švihadlá s Rope Skipping Academy či capoeiru s Tomášom v horúcich latino rytmoch. Svoje tajné triky odhalili profesionáli na skateboarde a kolobežkách, a kto si trúfol, mohol sa zapojiť do fitness výzvy priamo na mieste. Domáci si K Park môžu odteraz užívať po celý rok, pohyb na čerstvom vzduchu je predsa výborným spôsobom, ako tráviť svoj voľný čas.Najmä tínedžeri konečne získali miesto, kde sa môžu stretnúť s priateľmi bez večného pozerania do telefónu, zašportovať si podľa vlastnej chuti. Napríklad vyliezť na lezeckú stenu. Zahádzať si koše na streetbalovom ihrisku, vyhrať pingpongový turnaj, potrénovať na workoutovej konštrukcii alebo si zajazdiť na kolieskach na špeciálnych plochách. Kaufland tento športovo-oddychový areál prispôsobil tak, aby sa tu mladí rozhodne nenudili.hovorídodáva.hovoría dodáva: