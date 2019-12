Mladý rapper Juice WRLD zomrel v Chicagu na srdcový infarkt

Chicago 8. decembra (TASR) - Mladý americký rapper Juice WRLD z okolia Chicaga zomrel v nedeľu nadránom po tom, čo ho v súkromnom hangári na medzinárodnom letisku Midway postihol srdcový infarkt. Informovali o tom úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Juice WRLD sa vlani preslávil hitom "Lucid Dreams", ktorý sa umiestnil na druhej priečke amerického rebríčka Billboard 100. Jeho album "Death Race For Love" bol tento rok v rebríčku prvý, doplnila agentúra AP.



Záchranárov zavolali do hangáru leteckej spoločnosti Atlantis Air krátko po 02.00 h miestneho času. Dvadsaťjedenročný rapper, vlastným menom Jarad Higgins, pricestoval na letisko Midway pri Chicagu súkromným lietadlom.



Muzikanta, ktorý nedávno podpísal zmluvu s veľkým hudobným vydavateľstvom, previezli do nemocnice Christ Medical Center a tam ho okolo 03.15 h vyhlásili za mŕtveho.



Nie je známe, čo viedlo u Higginsa k infarktu, ale polícia jeho smrť vyšetruje. Pitvu vykonajú v pondelok.



Podľa policajného hovorcu v Chicagu Anthonyho Guglielmiho "nie sú žiadne náznaky, že išlo o násilný zločin, a všetci ľudia na palube lietadla spolupracujú s políciou".



Higgins vyrastal na južných predmestiach Chicaga, kde navštevoval aj strednú školu. Vlani v marci podpísal zmluvu za tri milióny dolárov s americkým hudobným vydavateľstvom Interscope po úspechu jeho EP platne "Juice WRLD 999". Tá dosiahla milióny streamovaní na stránke Soundcloud pre online distribúciu hudby.



Svoj druhý album "Death Race for Love" vydal túto jar a v rebríčku Billboard 200 sa umiestnil na prvej priečke. Tento rok podnikol turné po Európe spoločne s americkou rapperkou, speváčkou a skladateľkou Nicki Minaj.