MODDOM a Veľtrh bývania a nehnuteľností
Dva veľtrhy pod jednou strechou ponúknu kompletný pohľad na moderné bývanie.
Autor OTS
Bratislava 16. októbra (OTS) – (Incheba) - Jesenné výstavné podujatie MODDOM prinesie od dnes 16. do 18. októbra 2025 do Incheby Expo Bratislava to najlepšie zo sveta interiérového dizajnu, nábytku a doplnkov. Tento rok prebieha súbežne s Veľtrhom bývania a nehnuteľností, čím vzniklo jedinečné spojenie dizajnu, inovácií a realitných riešení pod jednou strechou.
Návštevníkov čaká komplexný prehľad trendov v bývaní – od moderných kuchýň, masívneho nábytku a luxusných postelí, cez dizajnové svietidlá, doplnky a umelecké diela, až po technológie, ktoré prinášajú pohodlie, úsporu energie a udržateľnosť.
Veľtrh bývania a nehnuteľností doplní ponuku o developerské projekty, financovanie, realitné kancelárie a investičné príležitosti, vďaka čomu návštevníci získajú ucelený obraz o všetkých aspektoch moderného bývania – od výberu nehnuteľnosti až po jej zariadenie.
Estetický rozmer výstav doplní sekcia ART, ktorá prinesie výtvarné umenie slovenských autorov – obrazy, sklo a sochy, ktoré dotvárajú atmosféru interiéru.
Vstup na veľtrhy je zadarmo po registrácii na www.incheba.sk
