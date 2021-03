Moderátor prišiel o prácu, teraz zbiera príbehy ovplyvnené pandémiou

Bratislava 7. marca (TASR) - Kultúra prežije vždy. Prežila množstvo temných období v histórii ľudstva, morové epidémie, vojny, totalitné režimy. Uviedol pre TASR Lukáš "Luki" Turiak. Mladý moderátor patrí medzi ľudí, ktorí v roku 2020 prišli o prácu. Stratil prácu v rádiu, a tak ako väčšina ďalších moderátorov aj príjmy z moderovania eventov. Preorientoval sa však viac do online sveta a venuje sa najmä podcastom. "Snažím sa toto obdobie prečkať čo najzmysluplnejším spôsobom a tvoriť kvalitný obsah, hoci za neporovnateľne menšie finančné ohodnotenie," hovorí.



Podľa Turiaka sa v existenčných problémoch ocitli umelci a kreatívci, ktorí svoje príjmy nediverzifikovali už pred krízou. "Ja patrím medzi tých, ktorí majú šťastie v nešťastí. Mám nahrávacie štúdio, ktoré mi napriek poklesu zákaziek dokáže pokryť aspoň základné životné náklady," priznal moderátor. Nad zavesením svojej profesie na klinec nepremýšľa: "Snažím sa adaptovať súčasnej ťažkej situácii a veriť v lepšie časy." Podľa Lukiho je otázne najmä to, ako bude slovenská kultúra vyzerať po skončení pandémie, "ako sa adaptuje na nový svet, ktorý sa nám za uplynulý rok mení pred očami. Viac sa bojím o prežitie takzvaných robotníkov kultúry."



A čo hovorí majiteľ hlasu, ktorý bolo počuť z viacerých súkromných rádií i z dabingu na to, že umelci na sociálnych sieťach robia reklamy rôznym produktom? "Nevadí mi to, pokiaľ je reklama vkusná a produkt relevantný. V niektorých prípadoch mám pocit, že daný umelec je dotlačený k promovaniu nejakej značky pre súčasnú ekonomickú klímu. Súdiť však nechcem nikoho. Je pochopiteľné, že každý sa v prvom rade snaží prežiť," dodáva Lukáš. Toho, že by ľudia po uvoľnení protipandemických opatrení prestali chodiť za kultúrou sa neobáva. "Bol som v tomto smere pesimista, ale stále viac si všímam, že ľudia sa na návrat kultúry tešia. Ekonomické ukazovatele naznačujú, že kúpna sila na Slovensku stále je. Trh sa určite zmení a prognózy o tom, ako bude vyzerať, sa líšia aj medzi expertmi. Osobne si myslím, že kultúrna scéna na Slovensku zažije znovuzrodenie," tvrdí moderátor s tým, že v rámci segmentu prežijú tí najsilnejší a nastúpia noví, ktorí sa ťažkej dobe dokázali inovatívne prispôsobiť.



Luki aktuálne pracuje na projekte podcastov Neviditeľní. S hosťami z prostredia kultúrneho a kreatívneho priemyslu v ňom rozoberá práve problematiku krízy v kultúre. Poslucháči si tak môžu vypočuť životné príbehy ovplyvnené pandémiou, názory na riešenie krízy a navrhované východiská.