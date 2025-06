Modrá turistická trasa z Rače na Biely kríž prešla výraznou obnovou

Bratislava 18. júna (OTS) - Obľúbená modrá turistická trasa vedúca z Rače na Biely kríž (od konečnej zastávky autobusu č. 52 na Potočnej ulici) prešla už pred začiatkom hlavnej turistickej sezóny výraznou obnovou. Na úseku dlhom približne 4 km pribudli úplne nové drevené mostíky a lavičky so stolmi.Mostíky boli už v zlom technickom stave, preto sme ich kompletne vymenili za nové. Vyrobili ich naši zamestnanci a sú vybavené protisklzovým pletivom, ktoré zvyšuje bezpečnosť najmä v daždivom počasí.Modrá značka je obľúbenou trasou aj medzi seniormi. Preto sme po celej trase strategicky umiestnili lavičky, aby si mohli turisti pravidelne oddýchnuť. Celkovo sa na trase nachádza 5 súprav lavičiek so stolom a viacero samostatných lavičiek. Vyrobili ich naši zamestnanci svojpomocne z masívneho dubového dreva pochádzajúceho z miestnych zdrojov. Dub je odolný voči odhnívaniu aj vandalizmu, a preto veríme, že budú slúžiť návštevníkom dlhé roky.Úvodná časť tejto trasy vedie veľmi pekným územím so starým lesom, borovicami douglaskami a zaujímavými skalnými útvarmi – ideálne prostredie na pokojné víkendové prechádzky.V blízkosti cieľového bodu – pod Bielym krížom – začína aj cyklistický trail Biely kríž, ktorý je určený výhradne pre jazdu smerom nadol. Paralelne s ním vedie aj turistický chodník a asfaltová cesta. V miestach, kde je to možné, sa snažíme trasy pre peších a cyklistov oddeliť.Dlhodobo apelujeme aj na vzájomnú ohľaduplnosť medzi pešími turistami a cyklistami.Peších žiadame, aby nevstupovali na cyklistický trail a využívali prednostne turistický chodník. Cyklistov prosíme, aby nejazdili po peších trasách a pri zjazde po asfaltovej ceste boli maximálne obozretní a rešpektovali pohyb chodcov.