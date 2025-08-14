Mojmír je spoločenský

< sekcia Magazín
Autor TASR
Bratislava 14. augusta (TASR) - Mužské meno Mojmír sa na našom území vyskytuje výnimočne, má slovanský pôvod a jeho význam je "(buď) môj mier, svet". Chlapcov a mužov s týmto menom oslovujeme aj Mojko, Miro, Mirko.
Mojmírovia, ktorí majú meniny 14. augusta, sú veľmi spoločenskí, vnímaví a potrebujú predovšetkým konať.
Už ako deti radi obracajú pozornosť len na seba, sú to malí komedianti. Mojmírovia sú dobrí študenti. Priťahujú ich prevažne slobodné povolania. Nezištne pomáhajú druhým a môžu z nich byť skvelí otcovia.
Ich vitalita je dobrá, zdravie majú priveľmi podriadené psychike.
Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Šťastné farby Mojmírov sú žltá a modrá. Ochranné rastliny žihľava a skalica, ochranné kamene ametyst a smaragd.
