VEDCI ZISTILI: Pre TOTO ľuďom s covidom môže káva zapáchať

Reading 26. mája (TASR) - Vedci objavili molekulu, ktorá by mohla byť dôvodom, prečo ľuďom trpiacim stratou čuchu po nákaze ochorením COVID-19 začnú niektoré príjemné vône smrdieť ako kanalizácia či spálený odpad. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Strata čuchu je jeden z najčastejších príznakov ochorenia COVID-19. Niektorí postihnutí však tvrdia, že vône, ktoré sa im predtým zdali príjemné, ich po nákaze koronavírusom odpudzujú. Táto porucha sa odborne nazýva parosmia. Podľa vedcov približne desať percent ľudí nakazených covidom pocítilo túto zmenu vo vnímaní pachov okamžite. Keď tých istých respondentov oslovili o šesť či sedem týždňov neskôr, parosmiu hlásilo až 47 percent opýtaných.



Vedci však objavili molekulu, ktorá je s najväčšou pravdepodobnosťou spúšťačom tohto procesu. Nazýva sa 2-furánmetántiol a nachádza sa predovšetkým v káve. Ľuďom s normálnym čuchom jeho vôňa pripomína kávu či pukance, no pacienti trpiaci poruchou čuchu ju opísali ako odpudivý, nechutný či špinavý.



"Tento objav je dôkazom, že zmena čuchu nie je len v hlave postihnutých, ale skutočne súvisí so zložkami potravín. V rozpoznávaní signálov prichádzajúcich z nosa hrá úlohu aj centrálna nervová sústava," vysvetlila Jane Parkerová z Univerzity v Readingu.



V nose sa nachádza približne 400 čuchových receptorov, pričom každý z nich dokáže vnímať iný druh pachu. Molekuly 2-furánmetántiolu dokážu tieto receptory detegovať veľmi rýchlo. Práve preto je práve táto aróma jednou z prvých, ktoré ľudia so stratou čuchu cítia, keď sa im tento zmysel začne vracať. Podľa vedcov mozog pri parosmii nesprávne zaraďuje zápach tejto molekuly do skupiny zápachov nepríjemných.



Ďalšími potravinami, ktoré by mohli parosmiu spúšťať, patria okrem kávy aj čokoláda, mäso a cibuľa, z nepotravinových spúšťačov je to zase zubná pasta.