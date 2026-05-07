< sekcia Magazín
Monika je usilovná
Moniky sú od prírody silné a usilovné ženy. Keď sa pustia do nejakej činnosti, sú ako ich zvierací totem škovránok, ktorý stúpa k nebu na svitaní, aby predstihol slnko.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Ženské meno Monika je pravdepodobne gréckeho pôvodu a v preklade znamená "osamelá, jediná". Nositeľky tohto na Slovensku bežne zaužívaného mena oslavujú meniny 7. mája.
Moniky sú od prírody silné a usilovné ženy. Keď sa pustia do nejakej činnosti, sú ako ich zvierací totem škovránok, ktorý stúpa k nebu na svitaní, aby predstihol slnko.
Prahnú po poznatkoch, takže sú z nich výborné študentky. Monika môže byť napríklad majiteľkou firmy, pretože dokáže vládnuť pevnou rukou.
Sú prívetivé a sympatické. Ten, kto do Moniky uštipačne zapára, môže počítať s nemilými reakciami.
Mali by sa vyhýbať jedlám, ktoré zvyšujú hladinu cholesterolu. Ich obľúbené farby sú žltá, fialová a biela. Ochranné rastliny žihľava, skalica a šalvia, ochranné kamene smaragd a granát.
Moniky sú od prírody silné a usilovné ženy. Keď sa pustia do nejakej činnosti, sú ako ich zvierací totem škovránok, ktorý stúpa k nebu na svitaní, aby predstihol slnko.
Prahnú po poznatkoch, takže sú z nich výborné študentky. Monika môže byť napríklad majiteľkou firmy, pretože dokáže vládnuť pevnou rukou.
Sú prívetivé a sympatické. Ten, kto do Moniky uštipačne zapára, môže počítať s nemilými reakciami.
Mali by sa vyhýbať jedlám, ktoré zvyšujú hladinu cholesterolu. Ich obľúbené farby sú žltá, fialová a biela. Ochranné rastliny žihľava, skalica a šalvia, ochranné kamene smaragd a granát.