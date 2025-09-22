Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Móric je emotívny

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Na Slovensku sa stretávame s nositeľmi tohto mena zriedkavo a oslovujeme ich Móricko, Mórko.

Autor TASR
Bratislava 22. augusta (Teraz.sk) - Móricovia sú obdarení veľkou emotívnosťou.

Mužské meno Móric má latinský pôvod a jeho význam znie "pochádzajúci z Mauretánie" (v Severnej Afrike). Na Slovensku sa stretávame s nositeľmi tohto mena zriedkavo a oslovujeme ich Móricko, Mórko.

Móricovia, ktorí majú meniny 22. septembra, sú obdarení veľkou emotívnosťou. V duši sú to komedianti, veľké zúfalstvo dokážu zahrať veľmi presvedčivo. Radi na seba pútajú pozornosť.

Zvyčajne obľubujú štúdium, ak má presný cieľ. Dobre budú pracovať len v prípade, keď si vyberú správnu profesiu. Vo všeobecnosti ich priťahujú všetky slobodné povolania. Móricovia sú skvelými otcami.

Sú vitálni, ich zdravie priveľmi závisí od psychiky. Mali by sa vyhýbať nepravidelnému stravovaniu a koreneným či mastným jedlám.

Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Ich šťastné farby sú fialová, žltá a modrá. Ochranné rastliny skalica a sliz, ochranné kamene ametyst a granát.
.

