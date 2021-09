Most pri Bratislave pripravil rozlúčku s letom, príde Gladiator, Hex

Bratislava 2. septembra (TASR) – Most pri Bratislave, obec v okrese Senec pripravila na tento víkend rozlúčku s letom. Počas dvoch dní 4. a 5. septembra vystúpia na futbalovom ihrisku známe kapely Hex, Inekafe, Gladiator, Sematam či Slniečko. Okrem hudobných vystúpení čakajú na návštevníkov rôzne zábavné atrakcie aj gastrozóna. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Rozlúčka s letom je návrat k predchádzajúcim podujatiam, ktoré sme museli pre COVID zrušiť. Akcia vypukne už dopoludnia a hudobnú časť otvorí o 13.00 h príhovor starostu Mosta pri Bratislave. Skupina Four Faces preberie všetkých zo smútku za uplynulým letom. Ďalej sme namiešali zmes hudby rôznych hudobných žánrov. Rock, punk, folk aj funky zavŕši diskotéka DJ-a Stanleyho. Nedeľa sa začne o 13.00 h programom Deti z Mostu, Maliny Jam je nespútaný detský program, ktorý i poučí. Free-Zee Dance roztancujú všetkých a predstavia, ako i deti ovládajú náročné moderné tance. No a skupina Los Brados je pevná skala humoru v rozbúrených vodách melódií svetových hitov,“ vysvetľuje zástupca organizátora Martin Noga.



Jednou zo skupín bude aj kultová bratislavská kapela Inekafe, ktorá vystúpi v aktuálnej zostave Vratko Rohoň (gitara, spev), Dodo Praženec (bicie) a Vlado Bis (basgitara).



„Toto leto bolo pre nás trošku lepšie ako to minulé. Usporiadatelia mali ako tak určené pravidlá, ľudia sú aj mnohí zaočkovaní a mnohí prekonali COVID. Aj keď pravdou je, že od klasického normálu to má zatiaľ ďaleko. Usporiadatelia to majú veľmi ťažké, štát nepomáha vôbec. Napríklad v Českej republike štát pomáha oveľa viac, neporovnateľne viac ako u nás. V Moste zahráme náš štandardný set, čiže best of a k tomu samozrejme aj novinku Všetky skladby sveta,“ plánuje líder kapely Vratko Rohoň.



Aj na festivale Rozlúčka s letom v Moste pri Bratislave budú platiť aktuálne pandemické opatrenia.