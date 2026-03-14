< sekcia Magazín
Motocykel 2026 rastie
Výstava spája jazdcov, technológie aj motorkársku komunitu.
Autor OTS
Bratislava 14. marca (OTS) - Výstava Motocykel 2026 opäť potvrdzuje, že patrí medzi najvýznamnejšie motoristické podujatia na Slovensku. Každý rok sa rozširuje, prináša viac značiek, viac technológií a najmä viac zážitkov pre všetkých fanúšikov jednej stopy.>
Motocykel 2026 dnes spája jazdcov, výrobcov, importérov, partnerov, médiá aj celé motorkárske komunity. Práve vďaka tejto spolupráci môžu organizátori priniesť návštevníkom výnimočný program a neustále posúvať úroveň výstavy vyššie. Podujatie tak každým rokom získava silnejšiu pozíciu a väčší význam v motoristickom kalendári.
Foto: Incheba
Tohtoročná výstava ponúka štyri dni nabité premiérami, výnimočnými exponátmi a adrenalínovou atmosférou. Návštevníci sa môžu tešiť na ikonické dizajny, legendárne stroje, dynamické šou, súťaže aj osobné stretnutia s osobnosťami motoristického sveta.
Okrem motocyklov majú návštevníci na jednom mieste možnosť objaviť aj automobilové novinky a širokú ponuku moderných karavanov, čím sa výstava stáva komplexnou prehliadkou mobility, cestovania a životného štýlu na cestách.
Foto: Incheba
Záujem o podujatie potvrdzujú aj čísla aktuálneho ročníka:
• 25 000 m² krytej výstavnej plochy, čo predstavuje o 20 % viac než minulý rok
• viac ako 170 vystavovateľov, približne 20 % nárast oproti minulému ročníku
• 45 značiek motocyklov, 20 automobilových značiek a 14 značiek karavanov
• takmer 1000 vystavených motocyklov, čo je približne o 20 % viac než v roku 2025
Tieto čísla jasne ukazujú, že motocyklový svet má silnú komunitu a veľký potenciál do budúcnosti. Výstava Motocykel totiž nikdy nebola len o strojoch, ale aj o vášni, slobode, príbehoch a ľuďoch, ktorí ich spájajú.
Návštevníci sa môžu tešiť aj na bohatý sprievodný program. O adrenalin sa postará Adam Peschl so svojím Special Brothers Teamom, ktorý patrí k európskej kaskadérskej špičke.
Foto: Incheba
Fanúšikovia rally DAKAR sa môžu stretnúť s legendou Štefanom Svitkom a úspešným jazdcom rally raid Jurajom Vargom. Chýbať nebude ani cestovateľ Marek Duranský so svojou unikátnou dieselovou motorkou Royal Enfield priamo z Indie. V stánku Slovenskej motocyklovej federácie (SMF) sa uskutoční autogramiáda s majsterkami Európy v endure a úradujúcim majstrom Európy Thomasom Hostinským.
Výstava spája aj rodiny s deťmi, ktoré si môžu vyskúšať jazdu na elektrických autíčkach. Počas celého víkendu bude atmosféru dopĺňať Radio Rock.
Foto: Incheba
Výstava Motocykel 2026 je vášeň, ktorú treba zažiť. Je dôkazom, že svet motoriek je živý, dynamický a neustále sa vyvíja. Spája technológie, emócie aj ľudí, ktorých spája rovnaká vášeň pre slobodu na dvoch kolesách. Príďte sa presvedčiť na vlastné oči.
Výstava je otvorená v sobotu od 9:00 do 19:00 a v nedeľu od 9:00 do 16:00.
Tešíme sa na vás na výstave Motocykel 2026 v Inchebe Bratislava – mieste, kde sa stretáva vášeň pre motorky, technológie a nezabudnuteľné zážitky.
