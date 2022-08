Matica slovenská si pripomenula 100. výročie narodenia V. Mináča

Bratislava 12. augusta (TASR) - Matica slovenská (MS) si sériou podujatí pripomenula 100. výročie narodenia jej dlhoročného predsedu, slovenského spisovateľa, publicistu, scenáristu, redaktora, literárneho kritika Vladimíra Mináča. TASR o tom informoval tajomník MS pre informačnú a mediálnu oblasť Ján Seman.



"Je to pevný človek rovných názorov, čestný, neintriguje, nesnaží sa potopiť svojich spolupracovníkov, ale, naopak, mnohých zachráni, no ako to už býva, mnohí zachránení sa mu následne až tak neodvďačia. Napriek tomu ide o veľkorysú osobnosť, národnú, ľavicovú, odmietajúcu kapitalizmus," uviedol predseda MS Marián Gešper tento týždeň pri Mináčovom hrobe na Cintoríne Slávičie údolie v Bratislave. Zdôraznil, že matica Mináča nepovažuje za kontroverznú osobnosť. "Je to osobnosť pozitívna, národná, veľkolepá," doplnil.



V Rimavskej Sobote sa pri príležitosti 100. výročia Mináčovho narodenia uskutočnil tento týždeň slávnostný program spojený s odhaľovaním jeho busty v Aleji dejateľov na Námestí Š. M. Daxnera. Podujatiu predchádzal vedecký seminár. "Mináčovské národovectvo bolo prirodzené, nadväzujúce na prostredie Gemera a Malohontu, kde sa narodil a študoval," poznamenal Gešper. Podľa neho má Mináč nespochybniteľnú zásluhu na dokončení tretej matičnej budovy na Hostihore, ktorá sa stala monumentálnym sídlom i moderným vedeckým pracoviskom najstaršej národnej ustanovizne Slovákov.



Gešper skonštatoval, že Mináčovým nástupom na post predsedu MS v roku 1975 sa čistky v Matici skončili a podarilo sa mu zachrániť viaceré osobnosti, ktoré sa angažovali v roku 1968. "Nemožno nespomenúť rozvoj fondov, bibliografie, informatizáciu a procesov automatizácie Slovenskej národnej knižnice. Veľkú pozornosť Mináč venoval aj Pamätníku slovenskej literatúry, ktorý v roku 1986 začal vydávať šesťzväzkový Slovenský bibliografický slovník," dodal.



V októbri MS pripravuje vedeckú konferenciu k storočnici Vladimíra Mináča a k 120. výročiu narodenia Vladimíra Clementisa.