Multifunkčné párty stany a plachtové haly poslúžia v každom počasí

Bratislava 16. augusta (OTS) - Našťastie sa aj v našich končinách začína tešiť popularite aj táto zaujímavá alternatíva.Máte obavu z premenlivého počasia, ktoré vám môže poriadne zavariť pri usporiadaní určitého exteriérového podujatia či stretnutia? Párty stan či plachtová hala sa nehodí len ako ochrana pred dažďom či vetrom, pomôžu aj v opačných situáciách, a to pri silnom slnku.Čaká vás organizácia svadby, záhradnej párty či len klasického posedenia s rodinou alebo priateľmi? Párty stany disponujú veľkým množstvom zaujímavých výhod. Ide však aj o skvelú alternatívu pre všetkých, ktorí si chcú svoj pozemok vybaviť o čosi luxusnejším altánkom.Vaša návšteva určite ocení aj. Využiť sa dá aj na špecifickejšie prípady akoJe len na vás, aké rozmery či konštrukciu si zvolíte. Menej finančne nákladný párty stan vám nezaberie veľa miesta, no pri 12 metroch štvorcových pohostí viaceré osoby. Svadobný stan by ale mal disponovať väčším priestorom a aj výškou.Pre náročnejších sú k dispozícii plachtové haly Kvalitná konštrukcia je spoľahlivá aj pri horších poveternostných podmienkach a odolá vetru aj dažďu. Dobré je si zvoliť celoročnú konštrukciu, z bezpečnostného hľadiska je dôležitá aj ochrana pred požiarmi.